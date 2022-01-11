風寒警報 美國上中西部降恐至零下45℉

天氣預測顯示，紐約和波士頓11日將迎來三年以來最低溫。(Getty Images)

自10日起風寒警報橫掃國內北美大平原(Great Plains)北部及上中西部(Upper Midwest)一帶，更延伸至東北部和新英格蘭 地區，影響多達1500萬人；當局預測11日紐約州 最低溫 是華氏22度，波士頓最低溫華氏12度，雙雙都創下2019年以來的最低溫。

當局表示，上中西部甚至會降溫至華氏零下45度，東北及新英格蘭則降至華氏零下35度；而上中西部和五大湖(Great Lake)區10日會是當周最低溫，並預測11日是東部地區當周最冷的一天。

氣象網站AccuWeather預測也指出，北部城市如明尼蘇達州的德路斯市(Duluth)和北達科他州的大福克斯(Grand Forks)，10日的氣溫都不會高於零度。

儘管五大湖區並未結冰，但隨著湖面上夾帶著刺骨的寒流造成11日出現嚴重的大湖效應(Lake-effect snow)。

紐約州沃特敦(Watertown)自10日上午起，沿著安大略湖(Lake Ontario)岸250哩至麻州西部地區出現巨大的大湖效應而降下大雪，當局也發布警報，預計影響500萬人。

大湖效應也將持續向西部地區延伸，紐約州的水牛城(Buffalo)、雪城(Syracuse)以及俄亥俄州的克利里夫蘭(Cleveland)都將降下大雪。

AccuWeather的預報顯示，紐約和波士頓11日的氣溫仍會維持在20度以下，就連紐約市都很難超過18度，波士頓出現10度以上的機率渺茫，這比過去同一時間的均溫低了20度；至於水牛城，預計11日也不會超過10度。

受大湖效應影響最嚴重的地區，降雪量預估累積高達二呎；每小時降雪量可達三吋，甚至可能出現雷打雪(thundersnow)的現象。

過去一個禮拜東北地區已飽受暴風雪侵襲，中西部與新英格蘭部分地區9日都降下大雪；賓州居民更是極力避免行駛在積雪的道路上。

另外，惡劣的天氣也影響航班飛行；據航班追蹤網站FlightAware的數據，紐約市機場已取消十次航班，華盛頓特區則是五次。