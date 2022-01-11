我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

代表中國出賽？ 混血滑雪好手谷愛凌是否放棄美籍成疑

記者胡玉立／綜合報導
年僅18歲的女子自由式滑雪好手谷愛凌。(Getty Images)
年僅18歲的女子自由式滑雪好手谷愛凌。(Getty Images)

現年18歲、生於舊金山的中美混血滑雪好手谷愛凌(Eileen Gu)，是北京冬奧會三個滑雪項目最被看好的奪牌選手。谷愛凌早在2019年即宣布不代表美國隊參賽，轉而代表中國奧運隊參賽；但最近，中國不承認雙重國籍，谷愛凌是否已放棄美國公民身分，突然成為各方關注焦點。

谷愛凌長住美國，能說一口流利中文，是半管(halfpipe)、斜坡式(slopestyle)和大型空中滑雪項目(big air)佼佼者。

谷愛凌2019年宣布將於2022年轉換國家隊身分，從代表美國轉為代表中國參賽時，曾在社群網站Instagram寫道，「這對我來說是個非常艱難的決定。」她希望此舉可以「激勵我媽媽出生地的數以百萬計年輕人，尤其是年輕女孩」；她想透過滑雪，「團結世人，促進共同理解，建立交流，建立國家之間的友誼」。

谷愛凌後來很快成為自由式滑雪明星，在美國和中國兩地都有重量級知名贊助商。最近，她的主要贊助商之一「紅牛」(Red Bull)官網寫道：「由於中國法律不承認雙重國籍，生於美國的谷愛凌15歲決定放棄美國護照、入籍成為中國公民，以便代表中國參賽。」

華爾街日報報導，該報要求「紅牛」確認谷愛凌真的放棄了美國護照之後，這段話就從「紅牛」官網消失了。面對追問，紅牛發言人只回覆「我們期待看到谷愛凌在即將到來的北京奧運會上為中國隊效力」。谷愛凌的紐約經紀人則拒絕評論。

北京奧運會訂2月4日揭幕，美國等多國以中國鎮壓穆斯林少數族群及其他侵犯人權行為為由，對奧運會進行外交抵制。對中國來說，在中西方關係緊繃之際，谷愛凌的出現，再好也不過。年輕時髦又聰明的谷愛凌，被史丹佛大學錄取，也曾與IMG模特經紀公司簽約，上過香港版「Vogue」，去年9月出席紐約Met Gala。

中國媒體報導稱，谷愛凌不僅滑雪技術高超，從鋼琴、芭蕾舞到攀岩等各種技能了得；中國中央電視台稱她為「完美的鄰家孩子」。

谷愛凌常說：「當我在美國時，我就是美國人；當我在中國時，我就是中國人。」她對中美兩國的擁抱，讓她在雙方政治角力中脫穎而出，並在世界兩大經濟體之間，持續保持高度行銷價值。

滑雪 奧運 北京冬奧

上一則

疫情飆 全美1/4醫院缺人 美西近3成醫院人手短缺

下一則

教授隱瞞與中國關係罪名成立 哈佛不須付訴訟費

延伸閱讀

德國不跟進抵制北京冬奧 但高層官員不會出席開幕式

德國不跟進抵制北京冬奧 但高層官員不會出席開幕式
美國首家華資電動汽車公司正式在佛州投產

美國首家華資電動汽車公司正式在佛州投產
滑雪好手谷愛凌代表中國參加冬奧 是否放棄美籍成疑

滑雪好手谷愛凌代表中國參加冬奧 是否放棄美籍成疑
美國也出現躺平族 「反工作」崛起 離職潮原因曝光

美國也出現躺平族 「反工作」崛起 離職潮原因曝光

熱門新聞

新冠變種病毒Omicron傳播力強，讓全美確診率再度飆升。Getty Images

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

2022-01-04 17:12
賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯。(取自賓州大學網站)

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

2022-01-04 11:07
關穎珊在社群媒體宣布臨盆，分享女兒照片。（取材自Instagram）

保密到生產 「華裔前冰后」關穎珊產女 自曝懷孕不容易

2022-01-06 18:56
反疫苗科學家馬龍（Robert Malone）。美聯社

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

2022-01-09 11:20
專家警告Omicron激增可能很快達到頂峰。 （電視新聞截圖）

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

2022-01-08 16:03
圖：pixabay

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

2022-01-05 13:06

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑