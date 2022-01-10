「危險境地」益智搶答 首位女參賽者獎金破百萬

42歲的艾咪‧薛奈德成為益智搶答節目「危險境地」開播以來第一位在一般播出季累積獎金突破100萬元的女性參賽者。(美聯社)

老字號益智搶答節目「危險境地」(Jeopardy!) 7日播出的最新一集，艾咪‧薛奈德(Amy Schneider)成為節目開播以來第一位在一般播出季累積獎金突破100萬元的女性參賽者，也是節目史上第四位累積獎金達到100萬元的參賽者。

42歲的薛奈德在第28場比賽勝出，這場比賽贏得獎金為4萬2000元。

住在加州奧克蘭 ，職業為電腦軟體工程師的薛奈德發表聲明表示：「這個金額是我從來不曾想像會跟我的名字連結在一起的。」

在「危險境地」得到百萬獎金是非常罕見的狀況，詹寧斯(Ken Jennings)在2004年是節目史上第一個創紀錄的參賽者，在第30場比賽時累積獎金超越100萬元。詹寧斯總共在「危險境地」獲得74次比賽勝利。

2019年，霍茲豪爾(James Holzhauer)在第32場比賽成為第二位累積獎金達到100萬元的參賽者。去年底阿莫迪(Matt Amodio)在「危險境地」共計38次勝利時，累積獎金達到150萬元。

阿莫迪與薛奈德連續獲勝的模式，讓節目粉絲與製作單位產生許多想法。某些觀眾推測，疫情 導致製作流程耽擱，可能對某些參賽者有利，因為可以有多一些時間為參加比賽做準備；也有節目粉絲指出，網路資源愈來愈多，參賽者因此受益；還有民眾指出，連續獲勝的關係可能是因為運氣好。

薛奈德則指出，從某種層面來看，應該屬於「統計上的僥倖」。對於某些觀眾認為疫情因素可能讓參賽者得到更多時間準備，薛奈德則說，更多時間準備是否對於比賽獲勝造成巨大影響，她抱持懷疑態度。

她表示，「危險境地」的比賽並不是臨時抱佛腳便可以成功的。她也說，要在「危險境地」獲得好表現，致勝之道在於「過著一種讓自己隨時保持學習的生活方式」。