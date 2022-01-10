加州「唯一莊園」2.95億最貴豪宅 中國買家競標

全美最貴的住宅，現在已經上網公開競價出售。(取自ConciergeAuctions.com)

加州貝萊爾(Bel Air)堪稱全洛杉磯 最富裕的社區，包括娛樂圈名人碧昂絲(Beyonce)和世界頂級富豪馬斯克(Elon Musk)都曾在此落腳；如今，占地10萬5000平方呎、全球最大的「唯一莊園」(The One)在7日以2億9500萬元開價出售，成為全美史上開價最高的物件，並預計2月開放競標。傳已有一位來自中國的資本家出價。

唯一莊園費時10年打造，其所屬的房地產 經紀公司Aaron Kirman Group代表人威廉 斯(Branden Williams)表示：「這是現代建築的傑作，它在貝萊爾山頂上占了四英畝，這樣的建築世上絕無僅有。」

不過唯一莊園命運多舛，原屋主更是身陷大筆債務且面臨多項法律訴訟。好萊塢前製作人尼亞米(Nile Niami)幾年前轉戰開發事業，打造唯一莊園，主打「全美最貴且最龐大的現代住宅」，要求以5億元的價格售出；但事與願違，唯一莊園使尼亞米背上超過1億8000萬元的債務，只能在去年忍痛讓債主接管。

唯一莊園主體占3.8英畝，共21間臥房和42間浴室，內建俱樂部、美容院、水療中心、40人座的家庭劇院、保齡球場、酒窖、停車場和400呎的跑道；山上的絕佳位置能俯瞰太平洋、洛杉磯市中心和聖蓋博山脈(San Gabriel Mountains)。

根據上個月提出的破產協議，唯一莊園預計在2月7日競標出售；知情人士透露，唯一莊園至少得賣出超過2億元才可能償還所有債務，包括拍賣手續費和其他成本，若未能達標債主恐怕只能認賠。

近來洛杉磯地區豪宅價格不斷上漲，根據房地產估價公司Miller Samuel分析當地312筆物件的銷售報告，比起2019年新冠疫情之前，2021年售價1000萬元或以上的房地產都已翻倍成長；最近企業家安德里森(Marc Andreesen)才在馬里布(Malibu)以1億7700萬元破紀錄的價格，購買一棟複合式住宅。

威廉斯表示，唯一莊園的市場詢問度相當高，他手上已經有兩筆出價，一筆來自沙烏地阿拉伯的皇室，另一人則是來自中國的資本家。