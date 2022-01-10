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理賠不足 、工人短缺、成本高漲 科州野火災戶重建困難

記者張聲肇／綜合報導
科羅拉多州丹佛郊區一處社區在月初遭野火肆虐後，被大雪覆蓋。(美聯社)
科羅拉多州丹佛郊區一處社區在月初遭野火肆虐後，被大雪覆蓋。(美聯社)

建築成本高漲，科州野火損毀近千民宅，災損總額近千億元，每戶損失高於保險理賠限額。重建進度受人力短缺及供應鏈緊張影響，恐難企人望。

建築業、保險業和政府官員表示，丹佛和波爾德之間上周遭馬歇爾野火肆虐的住戶，多數都買了房屋保險，重建家園的大部分經費都可獲得理賠，不像上個月遭颶風襲擊的肯塔基州鄉間勞工災民，即使有買保險，理賠項目也不多。

可是，根據全國保險公司協會副會長科林斯(Erin Collins)的說法，這兩大災區的受害人，有些不是沒買保險，就是保險項目不足，理賠額不足以支付全部損失。此外，她說，勞工短缺和損壞幅度過大，亦增重建家園的難度。

根據加州全國消費者權益團體「保單擁有人團結協會」的調查，通常有三分之二受災戶保險項目不夠，以2020年科羅拉多州葛然德郡和拉瑞莫郡野火受災戶的保險統計為例，理賠額離完全重建所需，還短少數十萬元。

精研住屋保險的明尼蘇達大學法學教授許瓦茨(Daniel Schwarcz)說，屋主一大難題是，難以決定到底要保多少項目，因為可保險的項目太多，多數人為了壓低保費，只買「便宜險」，申請理賠可獲補償的額度自然也低。

再者，他說，保險的透明度也低得離譜，很多買家假定保險推銷員希望消費者多買些不必要的項目，這樣賣方可多賺些佣金；賣方則寧願少賣，保費低些，只要賣得出去，總比生意跑到競爭對手那邊去好。

「保單擁有人團結協會」會長巴赫(Amy Bach)指出，保險業者在天災頻仍地區的銷售策略根本就是「避損」，消費者想買高額保險，業者不賣！「我們知道不少消費者想多付保費，要求提高理賠額，遭到拒絕的情況。」

科州上周這場史上最大野火造成的保險理賠問題，該州保險局局長康偉( Michael Conway)說，包括保險項目不足和通膨持續，今後兩年，情況將出現諸多變數，例如物價上漲幅度難料、建築成本高漲、工人短缺，也就是理賠重建期間，時局可能大不相同。

保險 保費 勞工

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