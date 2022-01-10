沒紅毯、沒觀眾、沒轉播 最冷金球獎頒獎

第79屆金球獎於9日晚間登場，本次頒獎典禮不對外公開，現場也沒有電視轉播及任何觀眾出席，甚至是線上轉播等環節統統被取消。(美聯社)

充滿爭議的第79屆「金球獎 」(Golden Globe Awards)於9日晚間登場，本次頒獎典禮不對外公開，現場也沒有電視轉播及任何觀眾出席，走紅地毯、主持、媒體記者會，甚至是線上轉播等環節統統被取消。

主辦方「好萊塢外籍記者協會」(Hollywood Foreign Press Association, HFPA)即時透過社群媒體 公布獲獎名單，官方宣布由於新冠肺炎病例增加，因此決定縮小本屆金球獎規模，但事實上恐怕與協會近來多項醜聞有關。

HFPA被爆出缺乏種族多樣性及賄賂醜聞，「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)去年2月揭露該協會沒有任何一位非裔成員，片商及公關公司紛紛揚言抵制，影星湯姆‧克魯斯(Tom Cruise)甚至退還過去三座金球獎，眾多一線影星在社群媒體譴責HFPA。

雖然HFPA去年承諾改革，但長期轉播金球獎的NBC電視台去年仍宣布不轉播2022年金球獎，因為「如此巨大的改革需要時間及努力」。眾多好萊塢片廠及公關人員也多選擇退出，上個月公布入圍 名單時鮮少入圍者公開慶祝。

肯尼斯·布萊納(Kenneth Branagh)的半自傳電影「貝爾法斯特」(Belfast)及珍·康萍(Jane Campion)執導的「犬山記」(The Power of the Dog)皆獲得七項提名，包括最佳電影；電視劇則由HBO的「繼承之戰」以五項提名領先，其中包含最佳戲劇。

眾多一線影星也入圍本屆金球獎，包括李奧納多·狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、威爾·史密斯(Will Smith)、克莉絲汀·史都華(Kristen Stewart)、丹佐·華盛頓(Denzel Washington)、班·艾佛列克(Ben Affleck)、女神卡卡(Lady Gaga)等；通常獲得提名會成為電影宣傳的一部分，然而今年大多宣傳並未提及入圍。

HFPA則稱協會已經有「徹底地改變」，聲明中指出「過去八個月，HFPA徹底修改其規章，由上而下實施全面改革，包括道德及行為準則、多樣性、公平和包容、治理、會員等更多問題。近來，HFPA接納協會最大且最多樣化的成員，有21位新成員加入，他們皆為首度參與投票。」