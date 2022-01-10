蜘蛛人票房 連4周稱霸 北美達6.8億、全球破15億

漫威超級英雄大片「蜘蛛人：無家日」連續四周坐穩票房冠軍寶座，北美至今票房已達6億6880萬元，為國內影史第六高。圖為片中一幕。(美聯社)

漫威超級英雄大片「蜘蛛人 ：無家日」熱力絲毫不減，上映第四周北美票房周末再增加3300萬元，連續四周坐穩票房冠軍寶座，北美至今票房已達6億6880萬元，為國內影史第六高，全球票房飆破15億元，排名影史第八。

上周加入戰局的主要強片為環球影業間諜片「355：諜影特攻」(The 355)，由賽門·金柏格(Simon Kingberg)執導，潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)、露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong'o)、黛安克魯格(Diane Kruger)、潘妮洛普克魯茲(Penelope Cruz)、范冰冰等大牌女星聯手出演，上映首周票房排名第三，賣出480萬元，但網路評價並未獲得佳績，爛番茄網站僅獲得27%新鮮度。

然而「355：諜影特攻」觀眾反應不錯，尤其女性觀眾回應熱烈，上周末約有三分之一為45歲以上的觀眾，此一年齡層的觀眾疫情期間觀影人次相對較少，環球國內發行總裁奧爾(Jim Orr)對接下來票房抱持樂觀態度。

票房排在「355：諜影特攻」前面的是環球動畫電影「歡樂好聲音2」(Sing 2)，上映第三周票房約為1200萬元，全球票房共1.9億元。

由於Omicron變種病毒 侵襲，近來新冠肺炎確診病例暴增，原定於1月上映的索尼影業超級英雄電影「魔比斯」(Morbius)推遲至4月上映。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「由於Omicron變種病毒，市場有些許不確定性，片商想要保護他們皇冠上的寶石，在電影院 獲得最大的成功機會，像這樣延遲上映表示他們不打算放棄電影院市場，但是片商對於這個市場非常清楚，也知道可能有什麼挑戰。」

雖然1月的票房註定冷清許多，德加拉貝迪安仍表示蜘蛛人是電影業「希望的燈塔」，他說：「蜘蛛人顯示觀眾想要回到電影院，我們今年有可能票房表現強勁，但只有時間能告訴我們答案。」