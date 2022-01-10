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「俏皮老爸天才娃」鮑伯沙吉 巡演途中離世 享年65歲

編譯洪毅／綜合9日電
在1980年代熱門喜劇影集「俏皮老爸天才娃」扮演主角的演員鮑伯沙吉9日在奧蘭多的旅館內去世，享年65歲。圖為鮑伯沙吉在2013年出席活動的檔案照。(美聯社）
在1980年代熱門喜劇影集「俏皮老爸天才娃」扮演主角的演員鮑伯沙吉9日在奧蘭多的旅館內去世，享年65歲。圖為鮑伯沙吉在2013年出席活動的檔案照。(美聯社）

在1980年代熱門喜劇影集「俏皮老爸天才娃」(Full House，又譯「歡樂又滿屋」)扮演主角而知名的演員鮑伯沙吉(Bob Saget)9日在佛羅里達州奧蘭多的旅館內去世，享年65歲；此事發生在沙吉舉行脫口秀巡演期間，就在前一天還在登台演出。

根據佛州橘郡(Orange County)警察局的說法，警局在9日下午4時接到報案，指奧蘭多大湖區麗池卡登酒店(Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes)有住客「已對外界無反應」，警方到場後確認其已死亡，死者經證實為演員鮑伯沙吉。

警方表示，房間內無打鬥、吸毒或用藥過量的跡象，確切死因仍有待調查。

鮑伯沙吉在去年12月底啟動「I Don't Do Negative」脫口秀巡演，去世前一天還在傑克遜維爾巡演，其推特最後一則發文致謝觀眾，末句說「不記得這兩個小時發生什麼事情，不過能夠再次沉溺在這爛東西裡頭，讓我好高興！」，並附上接下來的巡演時程表。

這些推文顯示，直到去世前一天，鮑伯沙吉似乎仍精神抖擻且無大恙；沙吉的好友、喜劇演員哥特佛萊德(Gilbert Gottfried)也在哀悼文說，他幾天前還跟沙吉通過話，其歡笑一如以往，發生此事讓他「備感震驚」。

美國廣播公司(ABC)頻道在1980年代播出的「俏皮老爸天才娃」，劇情內容為因妻子過世而成為單親爸爸的一家之主，與三個女兒以及兩名友人同住一個屋簷下，彼此互動引發各種生活趣事。

鮑伯沙吉飾演的單親爸爸「丹尼」(Danny)，帥氣幽默且對孩子充滿愛心，讓不少觀眾留下深刻印象；「俏皮老爸天才娃」從1987年上演到1995年，鮑伯沙吉因此打造出「好爸爸」的螢幕形象。

鮑伯沙吉是1956年5月17日出生於費城；他在現實生活中，與所飾演的「丹尼」一樣也有三個女兒，其中包括一對雙胞胎女兒。

警察 費城 佛州

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