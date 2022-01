華裔 名將陳巍 (Nathan Chen)9日在全美滑冰錦標賽男子花式滑冰項目中技冠群雄,長曲拿下212.63分,並以總分328.01分,連續第六度奪得冠軍。

陳巍的六連貫頭銜刷新埃爾德雷奇(Todd Eldredge)2002年締造的六冠紀錄,而埃爾德雷奇是繼兩屆奧運 冠軍巴頓 (Dick Button)在1940年代和1950年代締造七連霸紀錄後的另一個傳奇。

Next on the ice: senior men's free skate. @nathanwchen currently leads the pack. pic.twitter.com/wQGeJZ1V41