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降低5G干擾航班 FAA選50機場設緩衝區

編譯郭宣含／綜合8日電
5G通訊服務開放前，聯邦航空管理局挑選50座機場裝設緩衝區，以免干擾航班。(美聯社)
5G通訊服務開放前，聯邦航空管理局挑選50座機場裝設緩衝區，以免干擾航班。(美聯社)

全新5G無線服務將在本月啟用，聯邦航空管理局(FAA)7日公布挑選50座機場裝設緩衝區，以免5G服務可能對航班造成干擾。

FAA選擇的這些機場包括美國大型航空公司的樞紐，例如芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)、達拉斯愛田機場(Dallas Love Field Airport)；以及容易遭濃霧和雲層影響的機場，像是舊金山國際機場(San Francisco International)和西雅圖塔科馬國際機場(Seattle-Tacoma International)。

5G服務預計於19日啟用，啟用後恐干擾機場附近的航空安全系統；FAA最快下周公布航空限制以降低相關顧慮。業界與政府官員均表示，這些航空限制有關航班在惡劣天氣降落，屆時班機可能會因此延誤或取消。

FAA7日說，緩衝區預計留給貨運樞紐，例如印第安納波利斯(Indianapolis)機場，以及北新澤西州的私人客機樞紐提特波羅(Teterboro)機場和紐約市主要機場。

FAA挑選機場時考慮諸多因素，包括交通量、地點和能見度低的天數；該局也表示持續與航空航太製造商和無線公司合作，確保5G安全部署，並控制所有機場航班遭干擾的風險。

美國無線服務高層駁斥新5G訊號可能對班機造成任何安全風險，但承認有必要避免干擾航空交通。

美國航空協會(A4A)發言人表示，該協會感謝FAA努力降低機場的5G干擾，但他並未評論未被列入清單的特定機場。

FAA表示，亞特蘭大哈茲菲爾德國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)等機場未列入清單，因為這些機場並未在新5G服務原定推出的區域。

俄勒岡州的波士頓、波特蘭和猶他州鹽湖城(Salt Lake City)等主要機場也未擠進FAA清單。FAA指出，5G高塔離部分機場夠遠，因為有天然屏障。

FAA擔心5G服務可能干擾雷達高度計，其可測量飛機與地表的距離，並提供資料給駕駛艙系統，協助飛機在惡劣天氣安全降落，避免撞擊地面。

機場 5G 新澤西州

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