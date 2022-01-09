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情報顯示：暴亂前已預警 國會警察卻漠視

編譯盧炯燊／綜合8日電
去年1月6日國會暴亂前，國會警察局已收到警告，指川普支持者大量聚集可能會引發危險狀況，但國會警察局並未採納。圖為當天數千名川粉在華盛頓聆聽川普演說。(美聯社)
去年1月6日國會暴亂前，國會警察局已收到警告，指川普支持者大量聚集可能會引發危險狀況，但國會警察局並未採納。圖為當天數千名川粉在華盛頓聆聽川普演說。(美聯社)

美聯社獲得的情報文件顯示，去年1月6日爆發國會暴亂之前數天，儘管國會警察部門(USCP)已收到多個評估警告，指出有數千個川普支持者聚集在華盛頓，會造成危險情況，但仍然認為不可能或離發生暴力事件尚遠。

這些文件特別說明了，國會警察部門嚴重低估會爆發嚴重暴力及破壞的可能性。

在國會暴亂事件後，USCP官員一直努力解釋為何未能預測這次暴亂，而事件也導致這個執法部門的多名高層下台。時任國會警察局局長桑德(Steven Sund)於翌日宣布辭職，承認警方低估了暴力人群及其規模，高估了自己控制的能力。不過當時負責國會保護及情報處理工作的助理警察局長皮特曼(Yogananda Pittman) ，到目前仍然在任。

參議院去年6月就國會暴亂發表的報告指責，儘管暴亂發生了多個月，但USCP官員仍未對1月6日暴亂爆發前，所收到情報的威脅分析達成共識。當時國會委員會聽證詞及參議院的報告內，都只有USCP每日所收到的情報告，但沒說明USCP官員的反應。

美聯社7日獲得去年1月4日、5日及6日，USCP官員對所收到情報的完整反應版本。

文件顯示，這三天內，USCP每天都收到情報指出，大約20個不同的組織，包括「停止盜竊」(Stop the Steal)、「驕傲男孩」(Proud Boys)等計畫到華盛頓發起抗議活動及採取公民抗命，並將爆發暴亂及警方採取逮捕行動的可能性，按次序由「發生尚遠」到「幾乎可能」等等，然而USCP對這些分析都評為「發生尚遠」、「極不可能」或「不可能」。

甚至到了1月6日當天，「停止盜竊」組織計畫舉行集會，但USCP仍聲稱「沒有找到有關組織確切行動的進一步信息」。對於川普支持者計畫發起的Million MAGA遊行，USCP官員將之評為「不可能」，認為這些人「有可能」在國會大廈外遊行，但「這些團體目前沒有明確的計畫」。

此外，在1月3日的情報中，指出白人至上主義者、民兵成員及其他積極推動暴力的人，都有可能湧到華府，對執法部門及一般民眾都是非常危險。同時情報也明確指出，「與之前的選舉後抗議不同，今次川普支持者的目標不再是以前的反抗議者，而是國會本身。」

可是USCP官員一再堅稱，他們沒有收到具體或可信的情報，表明任何示威活動都會導致國會大樓遭到襲擊。

雖然對情報的處理有問題，但當時負責情報工作的助理局長皮特曼依然紋風不動，目前仍在其位。

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