威州勁球頭獎得主少1700萬元 只因要課7.65%州稅

5日頭獎6.326億美元的「勁球」樂透彩有兩張獎券贏得頭獎，分在威斯康辛州和加州，由於課稅方式不同，實得金額將因此不同。(美聯社)

連續40次開獎後，獎金累計6.326億元的「勁球 」(Powerball)大獎5日晚開出，同時由位於加州 和威斯康辛州 的兩張彩券贏得頭獎；雖然中獎者平分這筆令人咋舌的獎金，但由於兩州各有不同的樂透稅率，因此領到手的金額相差超過1700萬元。

這兩張彩券簽中全部六個號碼，兩位頭獎得主將平分勁球史上金額第七大的獎金。依規定，每位頭獎得主都可選30次分期付款、共計3.163億元，或者一次領取2.251億元現金。無論選擇哪一項，各州都會自動針對彩票收入預扣24%聯邦稅，最終納稅時將依37%最高所得稅率課稅。

威斯康辛州和加州彩票中獎的課稅方式不同，實得金額將因此不同。威斯康辛州中獎者的納稅總額高於加州，因為威州政府將對彩票獎金課徵州稅，超過5001元獎金的稅率為7.65%。

在州稅影響下，兩人實得獎金差異大；若選擇一次領取，兩人平分獎金後，加州得主稅後可領到約1.424億元，威斯康辛州得主稅後則領到1.251億元，相差1730多萬元。

兩得主實拿獎金的差額幾近於下一勁球頭獎獎金，8日晚間抽獎金額已重設為2000萬元。

不論住在哪一州，贏得勁球頭獎的機率非常低，只有近3億分之一(292,201,338 分之一)機率全部符合頭獎開出的號碼。

如果所持彩票數字至少與開出的幾個數字相符，可獲其他獎；例如中了開出的四個數字，獎金100元；但中獎機會低於3萬分之一(36,525.17分之一)。

機會最大的是中一個勁球號碼(Powerball number)，機率38.32分之一，但獎金僅4元；可再購買兩張彩票。