我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

德州老媽怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

威州勁球頭獎得主少1700萬元 只因要課7.65%州稅

編譯周芳苑／綜合7日電
5日頭獎6.326億美元的「勁球」樂透彩有兩張獎券贏得頭獎，分在威斯康辛州和加州，由於課稅方式不同，實得金額將因此不同。(美聯社)
5日頭獎6.326億美元的「勁球」樂透彩有兩張獎券贏得頭獎，分在威斯康辛州和加州，由於課稅方式不同，實得金額將因此不同。(美聯社)

連續40次開獎後，獎金累計6.326億元的「勁球」(Powerball)大獎5日晚開出，同時由位於加州威斯康辛州的兩張彩券贏得頭獎；雖然中獎者平分這筆令人咋舌的獎金，但由於兩州各有不同的樂透稅率，因此領到手的金額相差超過1700萬元。

這兩張彩券簽中全部六個號碼，兩位頭獎得主將平分勁球史上金額第七大的獎金。依規定，每位頭獎得主都可選30次分期付款、共計3.163億元，或者一次領取2.251億元現金。無論選擇哪一項，各州都會自動針對彩票收入預扣24%聯邦稅，最終納稅時將依37%最高所得稅率課稅。

威斯康辛州和加州彩票中獎的課稅方式不同，實得金額將因此不同。威斯康辛州中獎者的納稅總額高於加州，因為威州政府將對彩票獎金課徵州稅，超過5001元獎金的稅率為7.65%。

在州稅影響下，兩人實得獎金差異大；若選擇一次領取，兩人平分獎金後，加州得主稅後可領到約1.424億元，威斯康辛州得主稅後則領到1.251億元，相差1730多萬元。

兩得主實拿獎金的差額幾近於下一勁球頭獎獎金，8日晚間抽獎金額已重設為2000萬元。

不論住在哪一州，贏得勁球頭獎的機率非常低，只有近3億分之一(292,201,338 分之一)機率全部符合頭獎開出的號碼。

如果所持彩票數字至少與開出的幾個數字相符，可獲其他獎；例如中了開出的四個數字，獎金100元；但中獎機會低於3萬分之一(36,525.17分之一)。

機會最大的是中一個勁球號碼(Powerball number)，機率38.32分之一，但獎金僅4元；可再購買兩張彩票。

勁球 加州 威斯康辛州

上一則

拜登訂3月1日發表首場國情咨文 這段時間先衝法案

延伸閱讀

美光晶圓Micron巨資開新廠 加州、北卡、德州摩拳擦掌

美光晶圓Micron巨資開新廠 加州、北卡、德州摩拳擦掌
有這種事？6.3億勁球頭彩 2位得主領到的錢不一樣

有這種事？6.3億勁球頭彩 2位得主領到的錢不一樣
世界晚報／污染大腸桿菌 加州召回這些牛肉餡

世界晚報／污染大腸桿菌 加州召回這些牛肉餡
污染大腸桿菌 加州召回這些牛肉餡

污染大腸桿菌 加州召回這些牛肉餡

熱門新聞

新冠變種病毒Omicron傳播力強，讓全美確診率再度飆升。Getty Images

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

2022-01-04 17:12
賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯。(取自賓州大學網站)

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

2022-01-04 11:07
關穎珊在社群媒體宣布臨盆，分享女兒照片。（取材自Instagram）

保密到生產 「華裔前冰后」關穎珊產女 自曝懷孕不容易

2022-01-06 18:56
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

2022-01-01 12:42
佛羅里達州疫情迅速升溫，不過共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)從12月中旬之後就未公開現身，引發輿論批評。美聯社

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

2021-12-31 11:23
圖：pixabay

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

2022-01-05 13:06

超人氣

更多 >
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍
布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸
密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審