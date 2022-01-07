陪審員幼時曾是性虐受害者 麥斯威爾案 律師恐提重審

淫魔艾普斯坦(左)女友麥斯威爾(右)仲介性服務案的一名男性陪審員透露，他曾是性虐受害者，麥斯威爾律師團可以此理由對該案提出審判無效的要求。(美聯社)

涉嫌淫媒的社交女子季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)仲介性服務醜聞案雖已宣判，但爆發可能影響判決的案外案；聯邦檢察官 5日要求主審法官調查該案陪審團遴選的過程，一名男性陪審員接受媒體訪問時透露，他曾是性虐受害者。

紐約時報 報導，多名檢察官對法院提出的書面要求，引起麥斯威爾案陪審員遴選的疑慮，以及麥斯威爾律師團可能對這場眾所矚目的案件提出審判無效的動向。

麥斯威爾的律師團5日表示，計畫提出審判無效申訴，並已寫信給法官尋求重審，而法官「可以且必須(根據聯邦政府規定)下令」，不用舉行聽證會。

英國名媛麥斯威爾的律師表示，麥斯威爾計畫根據聯邦規範授權法官的權力，在「提出司法利益要求」時，重啟新審判。

這些要求及相關的事實揭露，可能讓麥斯威爾上月遭定罪五項罪名的審議蒙上陰影；陪審團上月經過五天研議後，於去年12月29日認定麥斯威爾仲介未成年少女為「淫魔」富豪男友艾普斯坦(Jeffrey Epstein)等權貴性服務的五項成立，每項罪名面臨5至40年刑期。

另一個潛在問題是，第二名此案的陪審員接受「紐約時報」訪問時說，年幼時曾遭性虐待；這位要求匿名的陪審員表示，曾在審議時討論揭露內容，可能影響了陪審團的討論方向。

這兩名陪審員在陪審團遴選時，如果沒有向法庭說明他們的經歷，他們如今揭露的事實內容，可能尤其有問題。

紐時指出，在一份機密問卷調查中，此案的所有潛在候選陪審員都被徵詢，他們本人或任何親戚、朋友是否曾為性虐或性騷擾 的受害者。

聯邦檢察官在信中要求主審法官納森(Alison J. Nathan)在一個月內召開聽審，並表示「任何陪審員調查都必須在法院監督下進行」。

納森5日晚決定麥斯威爾提出新審判動議的時程，允許被告在本月19日前提出動議，並訂2月2日為政府回應的期限。