6.3億勁球頭彩 加州、威州開出 若一次支領可各拿2.5億

5日開獎的勁球獎獎金超過6億，坊間買氣暢望。(美聯社)

累積獎金高達6億3200萬的勁球 獎(Powerball)5日晚間開獎，6-14-25-33-46及特別號17號的中獎彩券，分別在加州 、威斯康辛州售出，兩位一夜間成為億萬富翁的幸運兒，平均可獲得3億1630萬元彩金。

勁球彩券局表示，這次的獎金總額為勁球史上第五高，如果中獎者選擇一次支領現金的話，每人稅前可以拿到2億2510萬元。這也是從去年10月4日以來，首度有人中大獎。據悉，加州的中獎彩券是在沙加緬度(Sacramento)的一家7-Eleven便利商店售出，威州的中獎彩券售出地點，為綠灣市(Green Bay)郊區Ashwaubenon鎮上的一家Citgo加油站 便利店，該加油站將因此獲得10萬獎金。

如果沒有中到大獎的話，也不要急著把彩券丟到垃圾桶，因為5日還抽出許多其他金額的中獎號碼，估計有超過300萬張勁球彩券，可領取4元到200萬元的獎金。

其中兩張與頭獎中的五組以上號碼(Match 5+ Power Play)相同的彩券，分別在佛羅里達州、喬治亞州售出，每張可獲200萬獎金；12張與頭獎中的五組號碼相同(Match 5)的彩券，分別在亞利桑納州、加州、佛州、印第安納州、馬里蘭州、密蘇里州、新澤西州、紐約州與德州售出，每張可獲得100萬元獎金。

史上獎金最高的勁球彩券，是在2016年開出的15億8630萬元；勁球彩券在美國45州及華府特區、波多黎各、美屬維京群島銷售，每張售價兩元，中到勁球彩券最高獎金的機率是2億9220萬分之一。