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搭白人專車被逮捕…路州非裔男過世近百年 終獲特赦

中央社／紐奧良5日綜合外電
路易斯安納州長今天簽署特赦令，赦免1925年辭世的非裔男子普萊希。(美聯社)
路易斯安納州長今天簽署特赦令，赦免1925年辭世的非裔男子普萊希。(美聯社)

美國路易斯安納州長今天簽署特赦令，赦免1925年辭世的非裔男子普萊希（Homer Plessy）。

普萊希是1896年美國最高法院支持「隔離但平等」政策指標性判決的原告，這項判決結果，為此後數十年種族隔離政策立下了法律基礎。

路州州長愛德華茲（John Bel Edwards）今天在普萊希1892年於紐奧良被捕之處舉行典禮，簽署特赦令。1892年普萊希就是在這裡故意坐上僅限白人搭乘的火車。

愛德華茲說：「我在特赦令上下筆意義固然重大，卻無法抹滅世世代代的痛楚與歧視。」

「我們所有人都知道前方仍有漫漫長路，但這項赦免令，是朝正確方向跨出的一步。」

從事製鞋業、活躍於民權運動的普萊希當年故意坐上「限白人」的火車，挑戰南北戰爭後將他等非裔公民邊緣化而實施的種族隔離法律。

普萊希隨即遭到逮捕，路州法官佛格森（John Howard Ferguson）判他有罪引發軒然大波，最後案件在1896年來到最高法院。

被捕時年僅30歲的普萊希終於在1897年認罪，並繳納25美元罰款。他於1925年辭世。

審理「普萊希訴弗格森案」（Plessy vs. Ferguson）的最高法院法官裁決，只要符合平等，公共設施可以分隔設置，提供給不同種族。

非裔 路易斯安納州 歧視

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