航母首位女艦長出航印太 「憲法號」也迎首名女艦長

海軍史上首位航母女艦長「林肯號」艦長艾咪．鮑恩施密特，3日首次執行印太海域部署任務。圖為鮑恩施密特在接掌指揮權後發表談話。(美聯社)

海軍女性軍官近日寫下兩項歷史。「林肯號」 (USS Abraham Lincoln) 航空母艦首次由女艦長執行部署任務；其次是具歷史意義的全球最古老現役軍艦「憲法號」(USS Constitution)也出現史上第一位女艦長。

「林肯號」航母3日由聖地牙哥出港，首次由女艦長艾咪．鮑恩施密特執行印太海域部署任務。(美聯社)

甫在8月接掌指揮權的「林肯號」艦長艾咪．鮑恩施密特(Amy Bauernschmidt)上校，1994年畢業於海軍官校，主修海洋工程，隨後並在海軍戰爭學院(Naval War College)獲得國家安全戰略研究碩士學位；由於報恩施密特此前就已在2016年至2019年間擔任「林肯號」副艦長，對於「林肯號」的運作已相當熟稔。

鮑恩施密特升任海軍史上首位航母女艦長後，3日由聖地牙哥 出港，首次執行印太海域部署任務；她說：「保家衛國是軍人的天職，我對我所身膺的重任感到無比謙卑；我要感謝前艦長，把林肯號打造成全海軍最優秀的戰艦。」

另外，海軍4日宣布，擁有224年歷史，見證美國建國以來多場戰爭的「憲法號」，也將在本月21日由比莉．法拉爾(Billie Farrell)中校擔任戰艦成軍以來第一位女艦長。

她在聲明中說：「能夠擔任這艘富含建國史及建軍史意義的軍艦艦長，我備感榮幸；我希望能夠透過對這艘軍艦的保存、倡議及保護，豐富憲法號的歷史內涵，並對其他現代科技軍艦有所啟發。」

據海軍官方資料，母港位於波士頓 (Boston)查爾斯頓軍港(Charlestown)的憲法號建造於1794年，並於1797年正式下水服役，曾於1855年及1881年兩度退役，至1931年再度服役並轉型為博物館 艦，但在二次世界大戰期間，曾作為軍事法庭臨時囚室。

「憲法號」作為全球最古老的現役軍艦，見證了美國歷史上多起戰爭，並參加了巴巴里戰役與1812年第二次獨立戰爭，據傳曾有1812年戰役的老兵親眼看到英軍的砲彈打到憲法號船上結果卻被彈開，為憲法號贏得了「老鐵邊」(Old Ironsides)的美名。