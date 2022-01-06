我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

航母首位女艦長出航印太 「憲法號」也迎首名女艦長

編譯柯立偉／綜合5日電
海軍史上首位航母女艦長「林肯號」艦長艾咪．鮑恩施密特，3日首次執行印太海域部署任務。圖為鮑恩施密特在接掌指揮權後發表談話。(美聯社)
海軍史上首位航母女艦長「林肯號」艦長艾咪．鮑恩施密特，3日首次執行印太海域部署任務。圖為鮑恩施密特在接掌指揮權後發表談話。(美聯社)

海軍女性軍官近日寫下兩項歷史。「林肯號」 (USS Abraham Lincoln) 航空母艦首次由女艦長執行部署任務；其次是具歷史意義的全球最古老現役軍艦「憲法號」(USS Constitution)也出現史上第一位女艦長。

「林肯號」航母3日由聖地牙哥出港，首次由女艦長艾咪．鮑恩施密特執行印太海域部署任...
「林肯號」航母3日由聖地牙哥出港，首次由女艦長艾咪．鮑恩施密特執行印太海域部署任務。(美聯社)

甫在8月接掌指揮權的「林肯號」艦長艾咪．鮑恩施密特(Amy Bauernschmidt)上校，1994年畢業於海軍官校，主修海洋工程，隨後並在海軍戰爭學院(Naval War College)獲得國家安全戰略研究碩士學位；由於報恩施密特此前就已在2016年至2019年間擔任「林肯號」副艦長，對於「林肯號」的運作已相當熟稔。

鮑恩施密特升任海軍史上首位航母女艦長後，3日由聖地牙哥出港，首次執行印太海域部署任務；她說：「保家衛國是軍人的天職，我對我所身膺的重任感到無比謙卑；我要感謝前艦長，把林肯號打造成全海軍最優秀的戰艦。」

另外，海軍4日宣布，擁有224年歷史，見證美國建國以來多場戰爭的「憲法號」，也將在本月21日由比莉．法拉爾(Billie Farrell)中校擔任戰艦成軍以來第一位女艦長。

她在聲明中說：「能夠擔任這艘富含建國史及建軍史意義的軍艦艦長，我備感榮幸；我希望能夠透過對這艘軍艦的保存、倡議及保護，豐富憲法號的歷史內涵，並對其他現代科技軍艦有所啟發。」

據海軍官方資料，母港位於波士頓(Boston)查爾斯頓軍港(Charlestown)的憲法號建造於1794年，並於1797年正式下水服役，曾於1855年及1881年兩度退役，至1931年再度服役並轉型為博物館艦，但在二次世界大戰期間，曾作為軍事法庭臨時囚室。

「憲法號」作為全球最古老的現役軍艦，見證了美國歷史上多起戰爭，並參加了巴巴里戰役與1812年第二次獨立戰爭，據傳曾有1812年戰役的老兵親眼看到英軍的砲彈打到憲法號船上結果卻被彈開，為憲法號贏得了「老鐵邊」(Old Ironsides)的美名。

博物館 聖地牙哥 波士頓

上一則

搭白人專車被逮捕…路州非裔男過世近百年 終獲特赦

下一則

美國最年長二戰老兵布魯克斯 112歲辭世

延伸閱讀

判斷失誤致9軍人殉職 海軍指揮官面臨開除

判斷失誤致9軍人殉職 海軍指揮官面臨開除
美國林肯號航艦啟程巡航印太 首搭載F-35C戰機

美國林肯號航艦啟程巡航印太 首搭載F-35C戰機
學者：台加入美印太架構 比加入CPTPP機會高

學者：台加入美印太架構 比加入CPTPP機會高
不打疫苗請離開 海軍逼退5731水兵、陸軍擬裁3800人

不打疫苗請離開 海軍逼退5731水兵、陸軍擬裁3800人

熱門新聞

圖為一名女童接受新冠檢測。(美聯社)

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

2021-12-29 12:28
賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯。(取自賓州大學網站)

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

2022-01-04 11:07
新冠變種病毒Omicron傳播力強，讓全美確診率再度飆升。Getty Images

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

2022-01-04 17:12
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

2022-01-01 12:42
美國一名女老師因爲在機上測出新冠陽性，自願關在廁所隔離五小時。(影片截圖)

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

2021-12-30 21:50

超人氣

更多 >
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福
維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪