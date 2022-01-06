2冬季風暴來襲 維州至波士頓I-95沿線7日前恐大雪

日前在暴雪侵襲下，維吉尼亞州95號州際公路交通癱瘓，部分駕駛人受困路上近24小時。(美聯社)

中大西洋地區在日前出現暴風雪後，從維吉尼亞州雷德里克斯堡(Fredericksburg)、至紐約或波士頓 地區，在6、7日可能再降大雪；受到兩個冬季風暴 系統影響，國家氣象局5日已對華盛頓州到紐約州共38州發布各項建議與警報。

日前在暴雪侵襲下，維吉尼亞州許多公路交通癱瘓，有些車輛被困在路邊雪堆中。(美聯社)

東北部新英格蘭各州5日受冰雨和路面結冰影響，許多地區事故頻傳、道路封閉，造交通大亂。

氣象局5日發布38州警報，全美超過1億人本周可能受到暴雪、酷寒、疾風和結冰情況影響；目前有兩個冬季風暴影響全國，一個5日在上中西部地區，造成北美大平原和大湖區刮風下雪，另一個則在太平洋西北與洛磯山脈北部地區，造成西岸狂風暴雨，喀斯喀特山(Cascades)到洛磯山脈地區降雪。

這波風暴可能在7日上午抵東岸，於95號州際公路沿線降下更多雪，這條公路是全美最繁忙的道路之一；氣象局表示，維州 、紐約或波士頓7日前將面臨另一波連續降雪，影響7日早上尖峰時段交通。

日前在暴雪侵襲下，維州東部95號州際公路交通癱瘓，部分駕駛受困路上近24小時。救難人員指出，這場維州大雪為民眾帶來的教訓是，冬天開車要在車上備妥保命物品，以應不時之需，包括保暖衣物以及可以用來做為車輛擋風隔熱之用的毯子等。

日前在暴雪侵襲下，維吉尼亞州許多公路交通癱瘓，有些車輛必須由拖車協助脫困。(美聯社)

科羅拉多州斯廷博特斯普林斯消防救難隊緊急救護技術員(EMT)哈特曼(Isaiah Hartman)表示，對他個人而言，冬季開車出門首先要準備的重要物品就是「能夠讓你保暖的任何東西」。

他舉例說，保暖物品從手套、毛襪、暖暖包都包括在內，毯子則有多重用途。他表示，毯子不但可以拿來裹住身體禦寒，當遇到嚴峻的酷寒氣候時，還能拿來擋在車窗，避免冷風竄入，做為讓車子保持溫度的隔熱之用。

哈特曼說，準備一雙能保暖的靴子也是很重要的，尤其是在緊急情況下不得不棄車離開，必須在雪地行走時。

他表示，雪鏟也是車上必備工具，當車輛被大雪掩蓋時，能在排氣管附近鏟清積雪。他說，最好一次就把排氣管附近的積雪盡量鏟光，才不必在天寒地凍之間一直下車重複相同動作。他說：「如果能把積雪清除到能看到路面，是最理想的」。

冬天如果要開車出遠門，哈特曼說，出城之前要先確診油箱至少有一半的汽油，萬一遭逢暴雪被困在路上，則可不讓引擎熄火，讓暖氣運作，在車上至少能夠較為保暖。

若遇大雪而受困路上，哈特曼說，最重要的事情就是打911電話求助。他表示，如果手機還有電，緊要關頭之下最重要的保命要務，是要讓消防單位知道受困地點何在。