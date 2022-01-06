費城改建公寓火災12死包括8童 煙霧報警器都未啟動

費城這棟住了26人的連棟樓5日清晨發生火災，奪走了包括七名兒童在內的13條性命，樓的外牆都被大火燻黑。(美聯社)

費城 一棟26人居住的連棟樓宇5日發生費城百年來罹難人數最多的一場火災，至少12人葬身火窟，包括八名兒童，兩人被送醫治療，消防部門對死亡人數之多感到震驚，擔憂死亡人數還可能增加。

美聯社報導，費城消防局表示會徹查這場至少是費城百年來致命的一次單場火災；第一夫人吉兒‧拜登 聞訊後也發推特 說：「我的心與費城火災死難者的家人同在。」

這棟經改建的樓宇讓消防人員難施救，消防員從窗戶將器材吊上樓。(美聯社)

消防人員說，這棟雙層帶閣樓的房屋原是單家庭結構，被改建為兩個公寓，二層與三層的公寓住了18人，一層和二層的公寓住了八人；房屋改建後消防人員在裡面很難施救，近一小時才控制住火勢。

消防人員早6時40分許趕到火災現場時，火苗正從二層窗戶冒出，費城消防局副局長墨菲（Craig Murphy）認為是連接廚房的窗戶。

死者的姓名和年齡尚未公布，費城消防局說，火災的原因不明，室內裝有四個煙霧報警器，但都未發生作用。

費城房屋局說，煙霧警報器每年都要檢查，失火房屋的至少兩個警報器是2020年更換的，另外兩個也換過電池，他們上次檢查是2021年5月。

起火房屋座落在Fairmount社區，位於費城市中心的西北地區；失火房屋附近街角處一戶家庭的婦女說，她認識死亡的幾個兒童，他們曾在街上玩耍，「失火後裡面的人逃不出來，無法想像。」

火災發生後，當地居民在附近為住戶祈禱。(美聯社)

火災發生後，現場附近的街道從一早封鎖到下午，鄰居和路人來到附近的學校，一些人說，他們的親友住在失火的房屋，聽說後趕來打探消息；另一些人身披毛毯，抱在一起哭泣；還有一些人認識失火房屋裡的兒童，給他們發簡訊但沒有回音，也過來詢問。一名婦女說，她聽說後趕來，是給住在裡面的親戚送衣服。

墨菲說，太多的兒童喪命，這是他35年來見過最嚴重的家庭火災。

費城的房屋許可與檢查局發言人表示，費城對每戶家庭的居住人數沒有限制，但市長肯尼(Jim Kenney)認為，每個房屋住多少人合適應由居民自行判斷，「每戶家庭的具體情況不同，多住的人或許是需要照顧的親友。我們對死傷者表示哀悼和慰問。」