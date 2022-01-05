維州暴雪封路 參議員開車19小時還到不了國會

3日的暴雪使維州I-95公路上的車輛動彈不得。(美聯社)

大華府3日的強降雪 導致維吉尼亞州I-95高速公路嚴重癱瘓，許多駕駛因此遭困近24小時，甚至到4日仍有人未脫困。受困者被迫待在低溫車內且沒水沒食物，交通受阻有人因此錯過父親喪禮，有人來不及送家人就醫，維州 3日深夜更發生逾1000起車禍 。

維州民主黨籍聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)也經歷了這場「惡夢」，「平時到國會兩小時的車程，今天開了19個小時還沒到」；維州警方光在3日晚間就接到逾1000起車禍報案，馬州蒙郡(Montgomery)也有三人在一起涉及鏟雪車的車禍中喪命。

交通大亂導致維州政府挨批，州長諾譚(Ralph Northam)4日表示，州府將盡快解決此問題，維州國民兵(National Guard)也出動疏通道路。

維州I-95號公路因強降雪從3日開始癱瘓，強風導致半夜氣溫驟降至華氏20度，許多路段再度結冰，阻擋了鏟雪工作，大批車輛受困近24小時，汽油幾乎耗盡，也沒有足夠的水和食物，有人乾脆棄車離開，結果進一步導致道路堵塞。

3日晚間大批車輛被困維州I-95公路。(美聯社)

維州運輸廳(VDOT)雖盡力疏通車輛，但由於停電，交通監視器停止運作，無法確認具體受影響地點，導致救援進度緩慢，遭到批評。

有民眾3日清晨從馬州蓋城(Gaithersburg)出發去參加父親喪禮，但被困I-95公路「錯過與父親告別的機會」，還有人著急送家人去做緊急手術，但被堵在路上，連應急救護車也難以通過「像停車場一樣的I-95」。

還有民眾和三個孩子被困車內20多小時，包括一名嬰兒，「讓孩子們在低溫深夜經歷這些實在很心痛」，還有駕駛員與寵物狗為伴，把雪化成水給狗飲用，而自己卻挨餓受凍。

I-95公路到4日仍未恢復正常，諾譚政府表示州府預備了「一切需要的資源」，包括水、食物和保暖物資等，國民兵也出動協助疏通被困車輛，諾譚說這場暴雪是近幾十年來最嚴重的一次。

大華府地方官員在暴雪來臨前承諾會保證主要幹道的通暢，但3日的降雪最大時達每小時3吋，路上車輛較多也嚴重阻礙道路清潔工作，種種原因造成交通徹底癱瘓。