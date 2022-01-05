無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

自從智慧型手機普及以來，到一個人生地不熟的地方旅遊不再依賴紙本地圖或問路，不過科技產品總有其限制，不論是Google 或Waze地圖，雖然會即時更新路況，在規畫路線時避開交通壅塞或管制路段，但仍無法完全考慮到例如天氣狀況影響路況的情形，一旦駕駛人遵循導航規畫的路線，反而可能卡在路上動彈不得。

內華達州居民溫蒂．貝托德(Wendy Becktold)表示，她上月27日開車前往加州 灣區探視親戚，由於太浩湖(Lake Tahoe)附近的兩條高速高路被關閉，因此Google導航指示她走511號郡道(County Road 511)，結果發現511號郡道每逢冬季時都會季節性關閉，且當時正值暴風雪 使所有駕駛人進退維谷，Google導航顯然沒有更新這項資訊。

貝托德說：「我身後車子也不少，看來大家都是被Google導航騙來的。」

Google地圖發言人麥迪遜．谷維亞(Madison Gouveia)說：「鑒於當地暴風雪的狀況難以預測，Google地圖團隊正在使用當局提供的資訊更新太浩湖地區的地圖資訊；同時我們也在畫面上顯示『冬季風暴警報發布中』的字樣，提醒用路人安全駕駛。」

另一方面，Waze地圖的用戶也出現過類似「災情」；有Waze地圖用戶在推特分享上月底加州大風雪時，被導航導引至一條海拔高度6920呎、被稱為Henness Pass Road的不知名的小路，受困七天才被救援隊確定位置，平安下山。

Waze發言人說：「上月底加州暴風雪太大且不可預測，但我們會繼續努力更新實時訊息；我們公司目前設計出一款自動過濾功能，可以幫司機避開沒有鋪設柏油的道路。」

事實上，加州運輸廳曾警告過駕駛人不要太依賴地圖導航，發言人巴洛威(Raquel Borrayo)說：「因為它很有可能把你導向沒有柏油路的產業道路、積雪量過大的路線，甚至沒有手機訊號的地方。」