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影響飛安 AT&T、Verizon再延後2周推出5G

編譯柯立偉／綜合4日電
因應航空業擔心機場附近5G網路可能影響航空通訊，兩個電信巨擘AT&T與威瑞森3日宣布暫緩兩周推出5G服務。圖為一架華航貨機在紐約甘迺迪國際機場降落。(美聯社)
因應航空業擔心機場附近5G網路可能影響航空通訊，兩個電信巨擘AT&T與威瑞森3日宣布暫緩兩周推出5G服務。圖為一架華航貨機在紐約甘迺迪國際機場降落。(美聯社)

最初訂於去年12月5日推出5G服務的兩個電信巨擘AT&T與威瑞森(Verizon)，因多家航空公司表示擔心會影響航空通訊C頻段而延期一個月，1月3日晚間又發聲明指出「自願再推遲兩周」。

AT&T發言人表示，應聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)的要求，「我們自願再推遲兩周推出5G服務，不過我們確信5G和航空通訊可以並存，進一步的合作與評估將能解決目前的問題」；威瑞森發言人楊瑞奇(Rich Young)也說：「本公司也將暫緩兩周推出5G訊號的服務，不過仍將繼續進行5G的部署。」

事實上，兩間電信公司直至2日態度還十分強硬，拒絕再度延遲，均表示將於1月5日正式升級，並舉法國為例，認為只要避開飛航禁區即可。

AT&T執行長史塔基(John Stankey)和威瑞森執行長韋斯特伯格(Hans Vestberg)曾發表共同聲明表示：「眾所皆知，美法兩國每日往來航班非常多，而法國正以自身為例向全球示範5G與飛航安全得以共存的事實；兩國的法規大致相同，倘若美國的飛機得以在法國飛行，反之亦應可行。」

針對航空公司對5G的疑義，布塔朱吉及聯邦航空管理局(FAA)局長狄克森(Stephen Dickson)呼應航空公司的主張，表達政府單位也希望通訊業者先行評估5G網路對航空業帶來的影響，評估的同時也暫緩升級；布塔朱吉說：「太快推動5G網路可能造成航班大亂，航空公司不是選擇轉降就是停飛。」

航空業公會A4A於12月30日也表示：「在幾個重要機場附近推動5G網路可能使無線電高度計及機場的自動降落導引設施失靈；公會旗下至少11間航空公司面臨轉降或取消的風險，初估損失至少10億元。」

眾院運輸和基礎設施委員會主席德法齊奧(Peter DeFazio)支持航空公司，他表示：「航空業與通訊業者應共同找到一種能安全架設5G網路的方法，我們不能為了5G而冒飛安風險。」

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