領事館因疫情暫停受理業務 海外美國人想棄美籍碰壁

估計有3萬海外美國人想要放棄美國籍，卻因美國使領館暫停受理此業務而碰壁。(取材自推特)

雖然全世界每年都有無數人渴望移民美國，但也有些人想放棄國籍；然而，由於新冠疫情影響，許多美國駐外館處無法受理放棄國籍事宜，讓許多海外人士在工作等日常面臨諸多不便，不滿情緒油然而生，甚至將其與封建制度相提並論。

據統計，全球各地約有900萬海外美國人，其中估計有3萬人想要放棄美國國籍，卻因美國海外館處暫停受理此業務而碰壁；而美國暫停此業務的海外館處中，包括其在西歐最大的館處─駐英國大使館 ，其恢復業務的日子仍遙遙無期。

21歲離美、已在德國 居住九年的葛蘭特(Joshua Grant)就想要徹底安頓下來，而依據德國法律，要成為真正的德國人需要放棄美國護照；但是從去年7月開始，葛蘭特向大使館寄了無數封信，卻都石沉大海，讓他一直無法在德國正常生活。

瑪麗亞‧沙克(Marie Sock)本來有望成為甘比亞首位女性總統候選人，但由於甘比亞法律規定總統候選人不能雙重國籍，在不斷向大使館請求放棄國籍卻杳無音訊後，被迫退出選戰。

除工作及日常外，常住海外的美國人想放棄國籍的另一重要理由，是美國是全世界除厄利垂亞外，唯一依公民身分、而非居住地課稅的國家。出生在美國、但五歲後即未常住美國的英國首相強生就曾發現，他出售在倫敦的房屋還得向美國繳稅。

強生2017年就放棄美國國籍，但是現在卻有大量海外想放棄國籍的美國人可能被課稅，於是有九名美國公民 決定向法院起訴，控告國務院；原告們指控政府限制民眾放棄公民權的自然權利，活像是中世紀封建時代。

另一位生在美國、但四歲起就不再常住美國的匿名人士表示，他的兒子不能成為美國公民，但因為他自己的身分，美國政府會待他兒子如「納稅義務人」，讓他感到宛如現代版的「無代表，不納稅」及雙重標準。

該名人士批評，他在過去一年一直想放棄國籍而不可得「我從未主動尋求美國國籍，然後又不准我放棄」；葛蘭特則說，德國人將美國視為自由的法治國家，但「我甚至找不到任何美國政府人員談話」。