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家族集團房產涉灌水鑑價被追查 川普子女抗拒傳票

記者顏伶如／綜合報導
調查川普家族生意手法的紐約州檢察長，最近向川普女兒伊凡卡和大兒子小唐納發傳票，要求作證。(美聯社)
調查川普家族生意手法的紐約州檢察長，最近向川普女兒伊凡卡和大兒子小唐納發傳票，要求作證。(美聯社)

紐約州檢察長辦公室3日證實，檢方對川普家族事業展開民事調查過程中，已發出傳票給前總統川普、長女伊凡卡(Ivanka Trump)及長子小唐納(Donald Trump Jr.)，鎖定釐清重點包括川普及川普集團(Trump Organization)持有的房地產鑑價問題。

根據法院紀錄，紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室日前發傳票給川普，除了要求川普、伊凡卡及小唐納提供證詞，也索取文件檔案。

美聯社分析，這是檢方首度透露調查人員向伊凡卡及小唐納索取資料，但川普及兩名兒女則將抗拒傳票。

上個月媒體報導傳出，詹樂霞辦公室要求川普向檢方調查人員提供口供證詞(deposition)。

過去兩年多來，民主黨籍的詹樂霞一直在調查川普集團是否以不實的房地產鑑價資料誤導銀行或稅務官員，為資產價值灌水以爭取較優惠的貸款條件，繳稅時則低報產業價值以達到省稅目的。

美聯社報導，詹樂霞日前向法官聲請強制川普配合接受傳票，而川普及兩名兒女則將向法院遞交文件，要求法官撤銷傳票。身為川普集團高層主管的川普次子艾瑞克(Eric Trump)因涉嫌誇大川普集團市值，先前也遭詹樂霞辦公室發出傳票。艾瑞克辯護律師無故取消原訂的口供證詞時間後，法官2020年9月下令艾瑞克‧川普必須在兩周內向檢方提供宣誓口供。

紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)便是下令艾瑞克必須對檢方提供證詞的審案法官，如今也是讓川普、伊凡卡及小唐納遭發布傳票消息列入法院公開資料的法官。

川普上個月將詹樂霞告上聯邦法院，希望透過訴訟讓檢方停止川普集團的調查。川普在訴狀中對法院表示，憲法權利遭到詹樂霞侵犯，詹樂霞也以「赤裸裸手段公開抹黑川普及川普身邊人物」。

川普 傳票 小唐納

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