華郵：2021年代表字 exhausting…

華盛頓郵報(Washington Post)旗下刊物「百合花」(The Lily)讀者回應編輯，挑選2021年代表字句 ，精疲力竭(exhausting)、 失望(disappointing)、 一團亂(Messy)和脆弱(Fragile)等負面字眼不一而足，但也不乏「充滿成長、哀傷、改變與存活」和「領悟與紊亂」、「轉型與寂寞」等略帶樂觀的字眼。

這專與讀者互動的媒體收到的回饋，不論從個人立場或集體立場，都把2021年描述為充滿轉折與驚奇的一年。這與大家對新政府的期望到年底變成沮喪甚至憤怒，疫苗一開始讓大家鬆口氣，卻被新變種嚇得不敢再對「後疫情 」局勢抱持希望等等有關。

許多女性以「失望(disappointment)、哀傷(grief)、憤怒(rage)、喪失(loss)」之類的字眼定義2021年。女性回到職場，發現就業市場斷裂，有些人想回去上班，硬是回不了；大家的生活、價值觀和活動範圍都變了。

也因此，200名認真回應的讀者，用和他們平常在社媒上看到的字眼如「累壞了，受不了了，無情人間」等呼喚、求救字眼，來形容讓他們精疲力盡的一年。

37歲，本來懷孕、預產期7月的專案經理艾米挈斯(Amy Chase)碰巧在元月6日，也就是國會暴亂那天，流產。因為避疫措施，聽到這壞消息時，只她一人在醫生辦公室，她自然把2021年當作令人精疲力盡的一年。

一名讀者透過Instagram表示，一整年下，來不論什麼職位的人，都不斷以失望一詞形容年景。也是37歲的維妮皮吉門提(Vinnie Pizzimenti)更以「驚恐」來總結2021：「我很驚恐的發現，假新聞傳得多快，大家又多麼不假思索的消費假新聞，不管這對公衛會造成多大的危害。」

亞裔 女性則在面對「同胞」遭遇暴力傷害、甚至殺害新聞後，物傷其類地以「孤立無援」、「易受傷害」等字眼描繪2021。

整體女性則發現，疫情好轉後的職場機會，並沒有向她們招手，「在家上班」也徒增她們的負擔，倦啊累呀的感覺益發普遍，對民選官員不熱心立法補助托嬰或延長紓困 補助金，也只能不斷表示失望和沮喪。

不少讀者認為「不確定性」最能表現2021，也有人以「不可預測性」和「雲霄飛車般」來總結2021。

對24歲的梅妥爾史密斯(Meital Smith)而言，這兩年雖然讓她從藝術學院畢業了，「終於成人」了，卻有仍是22歲的感覺。2021是她「期盼一切｣的一年。