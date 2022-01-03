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線上體育押注 華裔男抱回逾110萬元彩金

編譯陳韻涵／綜合2日電

華裔男子許恩偉(Will Hsu)透過線上博彩營運商「Draft Kings」下注美式足球(NFL)「綠灣包裝工」(Green Bay Packers)上月19日對上「巴爾的摩烏鴉」(Baltimore Ravens)球賽的線上夢幻賽事，贏得逾110萬元獎金。

許恩偉表示，獲獎並不會改變他的生活，會把25%獎金捐作慈善，一部分用來償還就學貸款和車貸，但不會換車且會繼續工作。

包裝工當天賽事以31分比30分驚險獲勝，包裝工的球迷肯定不覺得這場在巴爾的摩舉行的比賽是場完美賽事，除了抱回彩金的威斯康辛州沃索城(Wausau)人蔘繁殖場老闆許恩偉。

線上博彩營運商Draft Kings官網寫道，許恩偉在這場球賽中贏得逾110萬元，勝過同場另外18萬多名投注者。

許恩偉說：「這就像是觀賞一場樂透直播並贏得彩金，你不太相信，這是真的嗎？」

巴爾的摩烏鴉隊終場以一分之差輸掉比賽，但許恩偉大獲全勝，他確定贏得彩金後歡呼狂喜尖叫。

56歲的許恩偉自20多歲開始玩「夢幻總教頭」(Fantasy Sport)體育賽事模擬遊戲，他雖然不是運動員卻熱衷追蹤棒球與美足球賽數據。

他在學期間原本和朋友齊聚同樂，隨著朋友分散各地、組成家庭，他轉往線上尋找同好，最終找到日常幻想運動(daily fantasy sport)賽事。

在每天的賽事中，玩家仍會選擇一群球員並投注參賽，希望球員能替玩家賺取比對手更多的彩金；玩家付費參賽，主辦方抽成，贏家獲取分潤後的獎金。

許恩偉表示，他喜歡這個遊戲是因為他可以運用邏輯分析各項挑選隊員的變因，他在19日的比賽中選了三名包裝工球員，分別是亞當斯(Davante Adams)、杭特利(Tyler Huntley)和安德魯斯(Mark Andrews)。

這些球員在場上的表現助許恩偉抱回彩金，但他表示這筆彩金並不會對他的生活造成劇變。

許恩偉表示，將把25%的彩金捐作慈善，對象包括他的母校威斯康辛大學(University of Wisconsin)、他與家人去的教堂，以及威州中北部社區基金會(CFONCW)。

他計畫帶家人出遊，並償付妻子的汽車貸款。

「我還是會繼續工作，不能退休。」許恩偉說：「我還有五年的就學貸款，我或許能選擇付清這筆貸款，但不會買新車。」

貸款 足球 亞當斯

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