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蜘蛛人連3周稱霸北美票房 全球狂賣13.7億居影史第12

編譯徐薏茹／綜合2日電
索尼影業漫威英雄電影「蜘蛛人：無家日」連續三周坐穩北美票房冠軍寶座，躋身影史最賣座電影之列。圖為「蜘蛛人」片中一幕。(美聯社)
索尼影業漫威英雄電影「蜘蛛人：無家日」連續三周坐穩北美票房冠軍寶座，躋身影史最賣座電影之列。圖為「蜘蛛人」片中一幕。(美聯社)

索尼影業漫威英雄電影「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)連續三周坐穩北美票房冠軍寶座，躋身影史最賣座電影之列。

2021年年初時美國多數電影院仍大門緊閉，「蜘蛛人」在年尾的強勁表現令電影產業振奮，截至目前為止，「蜘蛛人」北美票房已飆破6億元，晉身北美影史票房第10名；全球票房更狂賣13.7億元，超越另一部人氣漫威電影「黑豹」(Black Panther)，躍升成為全球票房影史第12名。

經歷疫情嚴冬後，漫威超級英雄去年挾帶超高人氣回歸電影院，漫威電影稱霸2021年票房排行榜，北美前四名全為漫威的天下，排名由高至低分別為「蜘蛛人：無家日」、「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、「猛毒2：血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage)、「黑寡婦」(Black Widow)。

根據數據公司ComScore的統計，2021年北美地區票房總額共為45億元，比2019年少了60%，電影產業是否能恢復至疫情前的水準仍是未知數，許多片商在疫情期間採取電影院及串流平台同步發行的策略，除了超級英雄電影，很少有電影能夠在疫情期間大賣。

環球影業「歡樂好聲音2」(Sing 2)上周票房排名第二，有望成為疫情期間最賣座的動畫電影；排行第三為「金牌特務：金士曼起源」(The King’s Man)，為該系列電影第三部作品。

好萊塢名導史蒂芬·史匹柏(Steven Spielberg)首部歌舞類電影「西城故事」(West Side Story)上映四周國內票房累計2960萬元，表現不如預期。

「駭客任務」系列電影最新作品「駭客任務：復活」(The Matrix Resurrections)上上周上映票房慘敗，第二周票房再下滑64%，該片同步在串流平台HBO Max上架。

2022年接下來即將上映的強檔大片包括「蝙蝠俠」、「黑豹2」、「捍衛戰士：獨行俠」、「侏羅紀世界3」、「雷神索爾4」、「阿凡達2」等電影。

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