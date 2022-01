蜘蛛人連3周稱霸北美票房 全球狂賣13.7億居影史第12

索尼影業漫威英雄電影「蜘蛛人:無家日」連續三周坐穩北美票房冠軍寶座,躋身影史最賣座電影之列。圖為「蜘蛛人」片中一幕。(美聯社)

索尼影業漫威 英雄電影「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)連續三周坐穩北美票房冠軍寶座,躋身影史最賣座電影之列。

2021年年初時美國多數電影院 仍大門緊閉,「蜘蛛人」在年尾的強勁表現令電影產業振奮,截至目前為止,「蜘蛛人」北美票房已飆破6億元,晉身北美影史票房第10名;全球票房更狂賣13.7億元,超越另一部人氣漫威電影「黑豹」(Black Panther),躍升成為全球票房影史第12名。

經歷疫情 嚴冬後,漫威超級英雄去年挾帶超高人氣回歸電影院,漫威電影稱霸2021年票房排行榜,北美前四名全為漫威的天下,排名由高至低分別為「蜘蛛人:無家日」、「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、「猛毒2:血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage)、「黑寡婦」(Black Widow)。

根據數據公司ComScore的統計,2021年北美地區票房總額共為45億元,比2019年少了60%,電影產業是否能恢復至疫情前的水準仍是未知數,許多片商在疫情期間採取電影院及串流平台同步發行的策略,除了超級英雄電影,很少有電影能夠在疫情期間大賣。

環球影業「歡樂好聲音2」(Sing 2)上周票房排名第二,有望成為疫情期間最賣座的動畫電影;排行第三為「金牌特務:金士曼起源」(The King’s Man),為該系列電影第三部作品。

好萊塢名導史蒂芬·史匹柏(Steven Spielberg)首部歌舞類電影「西城故事」(West Side Story)上映四周國內票房累計2960萬元,表現不如預期。

「駭客任務」系列電影最新作品「駭客任務:復活」(The Matrix Resurrections)上上周上映票房慘敗,第二周票房再下滑64%,該片同步在串流平台HBO Max上架。

2022年接下來即將上映的強檔大片包括「蝙蝠俠」、「黑豹2」、「捍衛戰士:獨行俠」、「侏羅紀世界3」、「雷神索爾4」、「阿凡達2」等電影。