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氣候暖化 「復活節樹」12月提早開花 居民61年首見

編譯洪毅／綜合1日電
由於氣候反常，氣溫較往年高，某些地區有「復活節樹」之稱的連翹已經開花。(Getty Images)
由於氣候反常，氣溫較往年高，某些地區有「復活節樹」之稱的連翹已經開花。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，受到全球暖化、氣候變遷影響，因為預告春天來臨而有「復活節樹」之稱的連翹(Forsythias)在新英格蘭地區已經開花了。

住在波士頓的柯諾里(Lawrence Connolly)表示，他於上周發現，自家後院的連翹居然已經開花，是他在當地居住61年來從未看過的景象，甚為不尋常。

柯諾里家中的連翹在新英格蘭地區並非孤例，其原因在當地異常高溫任連翹提前開花：在過去氣溫理應低於冰點的聖誕新年假期，新英格蘭部分地區卻不尋常地高溫，甚至高達華氏60度左右，與過往白雪皚皚的印象不同。

氣候中心(Climate Central)的數據顯示，與1970年代相比，全國每一個州的平均溫度都比那時高1度以上，七成的州則高3度以上，其中東北部及五大湖區的升溫速度最快；此外，從1950年代至2010年代之間，冬天的天數每10年減少2.1天。

對於連翹提早開花的現象，亞利桑納大學教授德瑞莎‧克里明斯(Theresa Crimmins)表示，這是「錯誤的春天」(False spring)的訊號，當氣溫在冬季異常上升時，植物的反應是誤以為春天到來而開花。

這種狀況改變的不只是過去的規律，也可能造成嚴重的經濟破壞，甚至糧食危機，因為當花朵提早開花之後，花朵可能因氣溫下降而死亡，讓其全年都無法結果，進而影響莊稼收成。

提早開花也會改寫整個生態系，例如等到候鳥遷徙北移後，可能會因為植物已經提早結果，導致無可覓食而影響該動物數量。

氣溫升高也會影響動物過冬習性，以及蟲卵在冬季存活的機率，而後者的機率若大幅提升，可能導致蚊蠅等疾病帶原昆蟲肆虐，而且能及於過去因寒冷而無法到達之處。

新英格蘭 高溫 氣候變遷

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