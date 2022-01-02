不讓拒跨性別學生用男廁 密蘇里州學區判賠400萬

密蘇里州 傑克遜郡(Jackson County)堪薩斯市(Kansas City)藍泉第四學區(Blue Springs R-IV School District)的三角木中學(Delta Woods)，2014年因拒絕已合法變更性別的跨性別 學生使用男更衣室遭該名學生指控「性別歧視 」，傑克遜郡法院日前作出判決，命被告須向原告支付400萬元的精神慰撫金。

據報導，該名跨性別學生於2010年改名，並在完成性別重置手術後，於2014年向法院聲請修改出生證明上的性別；然而，雖然這名學生的性別認同及變性權利受州政府及聯邦法律保護，校方仍不許「他」於體育課或參加運動比賽時使用男更衣室，而是專門開了一間獨立的更衣室讓他使用。

該名跨性別學生認為如此的差別待遇令他非常不舒服，感覺到自己被學校「孤立」，因而在就此事多次向校方交涉無果後，最終選擇放棄2014年末至2015年季度的比賽，並於2015年正式對學校提告。

獲悉法院判決後，校方發出聲明表示不認同法院判決，將提出上訴；聲明說：「本校不同意判決理由，將在收到判決書後與律師針對向高等法院上訴一事做進一步討論。」