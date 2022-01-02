不讓拒跨性別學生用男廁 密蘇里州學區判賠400萬
密蘇里州傑克遜郡(Jackson County)堪薩斯市(Kansas City)藍泉第四學區(Blue Springs R-IV School District)的三角木中學(Delta Woods)，2014年因拒絕已合法變更性別的跨性別學生使用男更衣室遭該名學生指控「性別歧視」，傑克遜郡法院日前作出判決，命被告須向原告支付400萬元的精神慰撫金。
據報導，該名跨性別學生於2010年改名，並在完成性別重置手術後，於2014年向法院聲請修改出生證明上的性別；然而，雖然這名學生的性別認同及變性權利受州政府及聯邦法律保護，校方仍不許「他」於體育課或參加運動比賽時使用男更衣室，而是專門開了一間獨立的更衣室讓他使用。
該名跨性別學生認為如此的差別待遇令他非常不舒服，感覺到自己被學校「孤立」，因而在就此事多次向校方交涉無果後，最終選擇放棄2014年末至2015年季度的比賽，並於2015年正式對學校提告。
獲悉法院判決後，校方發出聲明表示不認同法院判決，將提出上訴；聲明說：「本校不同意判決理由，將在收到判決書後與律師針對向高等法院上訴一事做進一步討論。」
上一則
氣候暖化 「復活節樹」12月提早開花 居民61年首見
下一則
FB留言