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新年誰圓發財夢？ 勁球開獎 頭獎5億元落誰家

編譯孫梁／綜合31日電
勁球獎29日未開出頭獎之後，頭獎的獎金已從4億4100萬元升至目前的5億元，元旦夜將再次抽獎。(取材自推特)
勁球獎29日未開出頭獎之後，頭獎的獎金已從4億4100萬元升至目前的5億元，元旦夜將再次抽獎。(取材自推特)

勁球獎(Powerball)將於元旦之夜開出頭獎，中獎者將撞上新年好運，迅速成為億萬富翁。

繼勁球獎29日仍未開出頭獎之後，頭獎的獎金已從4億4100萬元升至目前的5億元。自從10月4日開出6億9980萬元的頭獎以來，勁球獎已是連續37次開獎，但頭獎一直無人中頭獎。

元旦夜開獎是勁球獎2021年抽獎活動的繼續，勁球獎在2021年共六次開出頭獎，獎金分別從2320萬元到7億3110萬元不等，累計達20億元。

頭獎的獎金雖然數額巨大，卻需在29年內分30次領取，實際上幾乎所有中獎人都是選擇一次性領取，領取的金額也因此大幅減少。

2021年的中獎者也不例外，六次頭獎的幸運者都選擇一次性領取，共可領到獎金14億元。但在領取前還要先扣24%的聯邦稅，即在扣掉3億3600萬元聯邦稅後，剩餘10億元出頭。

但聯邦稅並未到此結束，因為最高收入階層的所得稅率為37%。此外中獎人還要面臨州稅，除非是住在對樂透獎金不課稅的地方。

儘管頭獎的獎金在扣稅後大幅縮水，但中獎人拿回家的現金之多，是絕大數人一輩子都不曾見過的，喬治敦(Georgetown)大學教育與勞動力中心的研究顯示，無論任何行業以及何種受教育程度，美國工人一生的中位收入為170萬元。

試圖通過只買一張彩票而獲中頭獎，無論是勁球獎還是兆彩都極為渺茫，勁球獎的機率是2億9200萬分之一，兆彩為3億200萬分之一。

勁球 教育

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