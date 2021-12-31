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咬傷清潔工 佛州動物園老虎遭射殺

編譯周芳苑／綜合30日電
佛羅里達州那不勒斯動物園 一名清潔人員29日到禁區靠近動物圍欄後，被名叫Eko的老虎拖入咬住手臂而受重傷。(路透)
佛羅里達州那不勒斯動物園 一名清潔人員29日到禁區靠近動物圍欄後，被名叫Eko的老虎拖入咬住手臂而受重傷。(路透)

佛羅里達州那不勒斯動物園(Naples Zoo) 一名清潔人員29日到禁區靠近動物圍欄後，被老虎咬住手臂受重傷；這隻老虎被救援人員射殺。

科利爾縣警長辦公室稱，警員抵達動物園，用腳踢老虎圍欄，試圖讓這隻老虎鬆口放出男清潔員手臂，情急下，不得不射殺這隻瀕臨絕種的馬來亞虎。

園方表示，2019年從西雅圖伍德蘭公園動物園(Woodland Park Zoo)購入的這隻老虎叫Eko，今年八歲；被咬傷的20多歲男子被緊急送醫。

警長辦公室稱，男子受動物園委託提供清潔服務，事發前在動物園關閉後進入老虎圍欄附近禁區；清潔公司負責清理洗手間和禮品店，而非動物圍欄。

警長辦公室說，據初步資訊，該男子當時撫摸或餵動物都是被禁止的危險行為；男子越過障礙並將手臂穿過圍欄，老虎便咬住男子手臂、拖進欄內。

馬來亞虎已被「國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」列為極度瀕危物種；世界野生動物基金會數據顯示，尚存約 200隻，1950年代時多達3000隻。

動物園老虎襲擊事件很罕見，卻非史無前例；2016年，北京一婦女在動物園跳下汽車試圖將女兒從老虎襲擊中救出，結果被老虎咬死；2007年，舊金山動物園一隻老虎在動物園關閉後不久從籠子逃出，造成一死、兩重傷，事後被開槍打死。

動物園 北京 舊金山

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