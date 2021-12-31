一拖10年 阿諾婚姻畫下句點 財產和解內容保密

好萊塢巨星、前加州州長阿諾史瓦辛格(右)與艾美獎獲獎記者瑪麗亞薛佛(左)的離婚協商，在薛佛申請離婚十年後，於28日畫下句點。(美聯社)

好萊塢肌肉男星、前加州 州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)與艾美獎 獲獎記者瑪麗亞‧薛佛(Maria Shriver)的離婚協商，在薛佛申請離婚十年後，終於在28日畫下句點；兩人的子女都已成年(24歲到32歲)，因此無撫養問題；兩人經濟狀況都不需要對方協助，但保留未來請求相關費用的空間，其他財產和解內容保密。

法院紀錄顯示，一名洛杉磯 法官裁定史瓦辛格與薛佛正式離婚，一名私人法官(private judge)本月初裁決兩人的財產分配。

史瓦辛格2011年1月卸任兩屆加州州長後，薛佛於同年7月訴請離婚；當時兩人結褵25年，育有四個孩子。

關於史瓦辛格與薛佛的離婚原因有幾種版本，一說是和平分手，另一說是薛佛的父親2009年過世後，兩人決定各自生活，另有一說是史瓦辛格在薛佛懷孕時出軌女傭，女傭產下私生子，史瓦辛格起初駁斥，後來才承認。

薛佛2011年7月1日訴請離婚，那是國慶假期前的周五，試圖保持低調，並在離婚聲明中強調「這是私事，親友不再評論」。

兩人的離婚風波沉寂了一陣，直到2012年9月，長得跟史瓦辛格超級像的約瑟夫‧巴埃納(Joseph Baena)尋找生父史瓦辛格，才讓事情又成為鎂光燈焦點。

約瑟夫是史瓦辛格與薛佛家中前幫傭蜜黛德‧巴埃納(Mildred Baena)的兒子，史瓦辛格1996年與蜜黛德發生關係，當時薛佛懷有身孕。

蜜黛德與她的丈夫羅傑里歐(Rogelio)在約瑟夫1997年出生後不久分居，2008年離婚。

史瓦辛格原稱不知約瑟夫是他的孩子，但他卸任州長不到一年內，便承認約瑟夫是他的私生子。

洛杉磯時報報導，這並非史瓦辛格唯一一次出軌，但他的道歉難以挽回婚姻。

八卦媒體「TMZ」報導，史瓦辛格與薛佛的離婚程序拖了十年，主要是因為財產分配複雜，兩人共同擁有4億元資產，且未簽婚前協議。