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她 創下「危險境地」21連勝紀錄

記者顏伶如／綜合報導
老牌益智搶答節目「危險境地」(Jeopardy!)29日誕生開播以來勝出次數最高的女性參賽者，艾咪‧薛奈德拿下連續第21次比賽勝利。(取材自推特)
老牌益智搶答節目「危險境地」(Jeopardy!)29日誕生開播以來勝出次數最高的女性參賽者，艾咪‧薛奈德拿下連續第21次比賽勝利。(取材自推特)

老牌益智搶答節目「危險境地」(Jeopardy!)29日出現開播以來連勝次數最高的女性參賽者，艾咪‧薛奈德(Amy Schneider)拿下連續21次比賽勝利。

薛奈德從小就是「危險境地」觀眾，自行磨練搶答技巧；數十年後，電視機前的男女老幼粉絲群看著常勝不敗的她一次又一次在節目締造紀錄。

薛奈德在俄亥俄州岱頓(Dayton)長大，現居加州奧克蘭，擔任工程經理。上周她成為「危險境地」推出以來獎金累積最高的女性參賽者，28日先追平茱莉亞‧柯林(Julia Collin)2014年創下的連續20次勝利紀錄。

今年稍早，薛奈德成為第一位角逐「危險境地」節目「冠軍巡迴賽」(Tournament of Champions)的跨性別參賽者，與每一季比賽獲勝的佼佼者一較高下。

42歲的薛奈德在「危險境地」的「名人堂」(Hall of Fame)留下紀錄，包括連勝次數最多、例行賽季連勝最多以及累積獎金最高。截至29日，她在「危險境地」節目累計贏得獎金為80萬6000元。

薛奈德29日再度告捷，「危險境地」客座主持人詹寧斯(Ken Jennings)形容她：「接連獲勝，銳不可當。」詹寧斯是「危險境地」連勝次數最高紀錄保持者。

薛奈德對在她之前締造「危險境地」紀錄的女性參賽者，特別致上敬意。原本「危險境地」贏得最高獎金的女性參賽者為拉瑞莎‧凱利(Larissa Kelly)的65萬5930元。凱利在薛奈德寫下新紀錄後發表道賀聲明指出，薛奈德不管在「危險境地」或其他領域，都為優秀的標準締結新猷。

薛奈德則在推特回覆凱利表示：「很榮幸與妳為伍。」薛奈德推文中也寫道：「我也期待有朝一日能夠看到有另一位女性打敗我們兩人！」

「危險境地」採預錄方式，錄製完成幾個月後才播出；每一集節目播出後，薛奈德都會發表比賽心得回顧，與粉絲分享比賽時的心情點滴以及搶答策略。

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