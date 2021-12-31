川普移民政策「留在墨西哥」 拜登政府促最高院終止

拜登政府推翻前總統川普「留墨待審」的移民政策數度在法院嘗敗績，現在要求最高法院作出裁決。圖為一名墨西哥女子在邊界遠眺美國。(美聯社)

拜登 政府一直有意推翻前總統川普的「留墨待審」(亦稱「留在墨西哥 」)政策，但在下級法院的訴訟多番敗訴後，現要求最高法院考慮終止這項政策。

這項名為「移民 保護協議」(Migrant Protection Protocols)的政策，拒讓尋求政治庇護的無證移民進入美國等候移民法庭的裁定，而是要求他們在墨西哥等待審批，墨西哥也予以配合，讓這些人遠離美國。

拜登上台後採取措施終止該政策，但包括德州及密蘇里州在內的共和黨州提出訴訟，要求繼續實施。

在多個聯邦地方法院的裁決中，法官認為拜登政府在終止該計畫時，未遵循必要的程序，最高法院更在8月駁回了拜登政府要求在訴訟期間暫停該計畫的的緊急請求。

在最高法院駁回緊急請求後，國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)對庇護無證移民政策展開新的評估程序，並於10月發布了終止該政策的新決定。

但紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院三名法官組成的小組，本月初認為這個新決定不妥；法官奧丹(Andrew Oldham)代表三人小組撰寫的判決書指出，國土安全部在做出終止決定時，未考慮到問題所涉及的多個相關因素。

對此，拜登政府29日向最高法院提出要求，考慮終止「留墨待審」政策。政府的理由是，下級法院的裁決越權，侵犯了行政部門對移民政策的自由裁定權。

目前的法律爭議是理論多於實際，現在拜登政府與前川普政府一樣，是根據聯邦疾病防控中心(CDC)發布的公共衛生命令遣返無證移民。

拜登政府向最高法院提出的訴訟，並未要求立即停止該政策，而是要求最高法院明春審議， 並可能在明年7月前作出決定。