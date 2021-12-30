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25歲亞裔男擬刺殺拜登 「狙擊名單」包括佛奇等官員

記者顏伶如／綜合報導
25歲亞裔男子熊夸欻攜帶大量武器開車前往華府，計畫刺殺拜登總統等官員；他被捕後表示做好「在白宮的抗戰中殉難」的打算。圖為白宮外觀。(Getty Images)
25歲亞裔男子熊夸欻攜帶大量武器開車前往華府，計畫刺殺拜登總統等官員；他被捕後表示做好「在白宮的抗戰中殉難」的打算。圖為白宮外觀。(Getty Images)

根據愛阿華州南區聯邦區域法院29日公布的文件，加州默塞德(Merced)的25歲亞裔男子熊夸欻(Kuachua Brillion Xiong，音譯)，攜帶大量武器開車前往華府，打算刺殺包括拜登總統、白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)在內的白宮官員，上周已在愛阿華州落網。熊夸欻涉嫌恐嚇政府首長，23日以來被關押在愛州波塔瓦托米郡立監獄(Pottawattamie County Jail)。

持有一份「狙擊名單」的熊夸欻對警方供稱，他準備「竭盡所能」殺掉名單上的「權勢人物」。警方搜查後發現熊夸欻攜有一把突擊步槍(assault rifle)以及防彈衣。

長達六頁的刑事起訴書內容寫道，熊夸欻21日行經80號州際公路(Interstate 80)愛州凱斯郡(Cass County)路段時，出現魯莽駕駛行為而被警方攔下。熊夸欻同意讓凱斯郡郡警薛爾斯(Tyler Shiels)搜查車輛，結果車內起出一把AR-15步槍、彈匣及爪鈎(grappling hook)等軍用品，還有急救醫藥包。

熊夸欻對警方供稱，他不認同拜登施政表現，所以要開車到華府刺殺「狙擊名單」上的人物，名單也儲存在手機的抖音(TikTok)影片中。

警員形容熊夸欻「以車為家」，車內有許多「紅牛」(Red Bull)能量飲料空罐。根據警方調查，熊夸欻從18日開始，便從沙加緬度附近的住家出發，開車前往華府。

根據法院紀錄，熊夸欻對警方說，自己並沒有自殺傾向，武器是用來自衛。警方在熊夸欻車上找到註明用來處理後事的現金，車子的衛星定位系統(GPS)導航目的地為白宮。

洛杉磯時報報導，熊夸欻接受美國特勤局(U.S. Secret Service)探員詢問時說，直到幾個月前，他都在默塞德一家超市上班做為「身分掩護」，後來受到上帝召喚，站出來「對抗白宮的邪惡惡魔」。

特勤局特別探員拉爾森(Justin Larson)在口供書(affidavit)中表示，熊夸欻認為自己是全世界唯一可以拯救美國免遭邪惡控制的人，必須把位高權重的政府官員殺掉才行。

拉爾森在口供書中指出，熊夸欻並沒有返回加州的計畫，打算為了對抗邪惡勢力而在白宮的抗戰中殉難。

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