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Space X衛星占據太空？馬斯克：未排擠競爭對手

編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克反駁外界對「星鏈計畫」衛星占據太空太多空間的批評。(路透)
馬斯克反駁外界對「星鏈計畫」衛星占據太空太多空間的批評。(路透)

馬斯克（Elon Musk）回擊外界對他旗下公司SpaceX「星鏈計畫」（Starlink）衛星占據太空太多空間的批評，他說，地球軌道上有空間可容納「數百億顆」太空飛行器。

馬斯克接受金融時報採訪時表示：「太空極其廣闊浩瀚，而衛星非常的小。並非我們以任何方式擋了道。我們沒有阻擋任何人做任何事，我們也不期待這樣做。」他是在回應歐洲太空總署署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）本月稍早聲稱馬斯克正在為新太空經濟「制定規則」。阿施巴赫警告，馬斯克發射數萬顆通訊衛星，留給其他人的無線電頻率和軌道空檔變少。

SpaceX已經為星鏈寬頻通訊網發射了將近2,000顆衛星，而且計劃再多送幾萬顆升空。

馬斯克反駁他正「排擠」未來衛星競爭者的說法。他拿低軌道衛星的數量與地球上他說的2兆輛汽車和貨車相比，形容衛星軌道就像地球外圍包的「殼」，比地球表面大得多，每多升空10公尺左右就能多加一層。

他說，「那意味數百億顆衛星的空間。2,000顆衛星微不足道。就像地球上有2,000輛汽車，根本不算什麼。」

但專家挑戰他的說法。哈佛大學天體物理學家Jonathan McDowell說，太空飛行器的時速是17,000英里，需要比汽車更大的安全距離，以便在可能發生碰撞時有足夠的時間調整軌道。以那樣的時速計算，留3秒鐘間距意味每層外殼大約是1,000顆衛星。可能的碰撞只在快發生時才能發現，因為難以計算各種不同衛星的軌道，還有就是太陽氣候的變化會影響它們的軌道。

McDowell指出：「對許多太空用戶而言，計劃避免碰撞的操作至少需要數小時，如果不是數天之久。所以這代表太空已經太擠。」

但太空顧問集團Astralytical的太空分析師Laura Forczyk認為，阿施巴赫對星鏈的抨擊是「基於情緒，不是事實」，馬斯克說問題在交通管制並沒錯，因為「沒有人擁有太空，所有人都能免費使用」。

太空 馬斯克 汽車

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