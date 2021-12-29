日增千人、半數新生兒 德州為人口成長最快速州

聖安東尼奧兒童醫院婦產科科長德林說，德州人口增加，預期更多嬰兒出生，產科變得很忙。(取材自推特)

全美出生率下降，但德州 平均每三分鐘就有一位新生兒誕生，也使得德州成為全美人口成長最快速的州，每天平均新增約1000人，其中半數為新生兒。

北德州一間醫院，今年夏季曾有107名新生兒在96小時內出生，刷新當地紀錄。

聖安東尼奧(San Antonio)的醫院今年接生超過1200個嬰兒，比2018年增加近30%。

聖安東尼奧兒童醫院婦產科科長德林(Shad Deering)說：「我們的人口增加，預期更多嬰兒出生，我們變得很忙。」

德州近期出現一波新的嬰兒潮，德州的生活費用和州稅相對低廉，學校的學生數較少，吸引許多來自加州和紐約的人遷居德州；專家表示，不少人選擇在德州組成家庭、生兒育女。

聖安東尼奧德州大學人口統計學教授波特 (Lloyd Potter)說：「德州的生育年齡人口比率偏高。」

2010年到2020年間，德州人口成長400萬人，相當於比鄰的奧克拉荷馬州總人口數，新生兒占德州新增人口約48%，其他州的移民占31%，外國移民占21%。

福和市(Fort Worth)貝勒史考特及懷特醫學中心(Baylor Scott & White All Saints Medical Center)病人照護副主席史坦利(Michelle Stemley)今年夏季刷新四天接生紀錄。

波特說，德州出生率走揚，但全美出生率持續下降，考量新冠肺炎疫情 和經濟不確定因素，人們等待更長的時間才生小孩。

尼爾森(Nielsen)數據分析公司與美國銀行(Bank of America)研究顯示，驗孕工具銷售自去年6月起增加13%，可能標示著千禧世代生養下一代的嬰兒潮即將開始。

許多在德州成長的青壯年是這波新生兒潮的貢獻主力，34歲的托特威爾(Oliver Noteware)和33歲的凱瑟琳‧艾金斯(Kathryn Adkins)在休士頓長大，就讀同一所小學；他們在畢業後失聯近20年，多年後在曼哈頓街頭重逢；新冠肺炎疫情襲來，兩人決定搬回聖安東尼奧。

艾金斯日前產下一名女嬰，她抱著女兒說道：「比起孩子仍在子宮裡時，我感覺到更強烈的連結。」

當醫護人員在女嬰腳底扎針以取得檢驗用的血液樣本時，女嬰嚎啕大哭；艾金斯苦笑說：「我們準備經歷更痛苦的日子了。」