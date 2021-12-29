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「勁球」頭獎累計4.41億 今年第3高

編譯孫梁╱綜合28日電
勁球獎的頭獎號碼27日開出後，沒有獎券簽中，致使頭獎的獎金累計升至4億4100萬元，為今年第三高。(Getty Images)
勁球獎的頭獎號碼27日開出後，沒有獎券簽中，致使頭獎的獎金累計升至4億4100萬元，為今年第三高。(Getty Images)

勁球獎(Powerball)的頭獎號碼27日晚開出後，沒有一張獎券簽中，致使將於29日晚頭獎的獎金累計升到至少4億4100萬元，為今年第三高。

如果27日開出的頭獎獲中，中獎者可選擇在29年內分30次領取獎金，可獲4億1600萬元，或是選擇金額較少的一次性領取，可獲獎金2億9950萬元，但無論以何種方式領取，獎金均需繳納聯邦稅和州稅。

勁球獎上一次開出頭獎是10月4日，為加州售出的一張獎券，獎金6億9980萬元；今年有六次開出勁球獎的頭獎。

勁球獎近年來開出的頭獎較多，為了遏止獎券銷售下降的趨勢，勁球獎2015年改變了部分規則，將勁球數目從59個增加到69個；這一改變導致獲中低額獎金的贏家增多，但也使頭獎更難開出，頭獎的中獎率從過去的1億7500萬分之一升至2億9220萬分之一，遠高於被鯊魚攻擊的1150萬分之一、被雷劈的693萬分之一，以及被自動販售機砸中的1億1200萬分之一。

規則改變後，每年開出頭獎的次數減半，2010到2015年每年平均開出13次頭獎，而2016至2021年則降至年均七次。開獎時如果沒有人中獎，獎金將累計滾動增加，而高額獎金吸引了大批「頭獎追逐者」，許多鮮少買樂透的人也來碰運氣。

在勁球獎最高的的十大獎金鐘，八個出現在2015年規則改變後，包括2016年的15億8600萬元創紀錄獎金，由加州、佛羅里達和田納西州的中獎者共同領取；十大頭獎中的兩個出現在今年，分別是第四位的7億3110萬元，在1月20日開獎，和10月開獎的第五位6億9980萬元。

勁球獎的獎券每張兩元，在全國45個州、華盛頓特區、波多黎各和美屬維琴群島有售；自8月23日以來，為了加快頭獎的出現，勁球獎開始每周一、周三和周日三次抽獎。

1965年以來，全國樂透獎券的銷售年年增長，包括在金融海嘯等經濟蕭條時期。但新冠疫情影響了樂透業，2020年的樂透銷售雖然超過800億元，但低於前一年的810億元。

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