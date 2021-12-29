真有無林肯遺照？李將軍雕像下130年時光膠囊開箱揭謎

專家28日小心翼翼地檢視在維吉尼亞州首府里奇蒙市李將軍雕像下起出的第二個時光膠囊，並未發現傳說中林肯總統躺在棺木裡的照片。(美聯社)

自去年明尼蘇達州發生佛洛伊德(George Floyd)命案後，維吉尼亞州 首府里奇蒙市(Richmond)一座紀念南北戰爭時期南方邦聯軍領袖李將軍(General Robert E. Lee)的雕像被州長下令拆除，拆除過程中在雕像基座下方發現了兩個塵封130餘年的時光膠囊，由於腐蝕嚴重，歷史學者必須非常小心才能打開。

維吉尼亞州文化廳專員切蕾莎．布萊克(Chelsea Blake)表示，第一個時光膠囊於上周尋獲，是一個長方形的鉛盒，由於鉛本為重金屬，再加上塵封130餘年腐蝕嚴重，工作人員必須做好全套防護才能在盡可能不破壞文物的前提下打開時光膠囊，相當有挑戰性。

打開時光膠囊後，並未發現如同歷史記載的子彈、南方邦聯貨幣 、故總統林肯躺在棺木裡的照片等各項物品，只看到三本浸濕的書、一張溼布包著的照片，以及一枚來源不明的硬幣；其中一本書是1875年美國天文航海曆，還有一本1889年出版的書籍。

正當學者們以為史載有誤時，28日又在同一地點發現了第二個時空膠囊，不只與歷史所載「銅盒」的紀錄相符，史學家凱特 ．里格威(Kate Ridgway)更說膠囊的內容物也與歷史上的紀錄大致相符，確實找到了子彈、貨幣等物，但沒有傳說中「林肯躺在棺木裡的照片」。

事實上，史學界過去就推測膠囊內不太可能真的存放林肯的照片，歷史學者霍茲爾(Harold Holzer)表示，目前已知林肯的唯一一張死亡後照片，是1865年4月24日由攝影師格尼(Jeremiah Gurney)在紐約所拍攝；膠囊出土後也印證了此一說法，只有一張1865年的哈柏周刊(Harper's Weekly)上，一名不知名人物在林肯墓前悲慟的照片。

至於膠囊內的其他文物，里格威表示保存狀況大致完好，比預期的更完整，不過畢竟長年受潮，研究人員開箱時因內部壓力過大不得不破壞銅盒的一側；除了歷史上記載的東西外，還找到了印有李將軍頭像的書籤、一面據稱用另一位南軍將領傑克森將軍(Stonewall Jackson)墓上的樹製成的邦聯旗幟等物。