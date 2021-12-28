引擎失火6年未解決 現代、起亞汽車遭調查

現代和起亞汽車引擎失火問題長達六年未解，甚至回廠修理後照樣起火，交通安全單位已加強調查。(美聯社)

現代和起亞汽車 引擎失火問題長達六年未解，甚至回廠修理後照樣起火，交通安全單位已加強調查。

全國公路交通安全管理局(NHTSA)表示，最新工程分析調查已就兩家2011年到2016年間出廠的300多萬輛各類型汽車進行分析，該局接到161件汽車引擎起火的申訴，有些還是經過回廠修理仍起火的車子。

2015年9月，這兩家韓國汽車製造商分別對客戶發出通知，請客戶把車子送回代理商指定的修護廠，就引擎可能起火問題，予以改進。此後，根據NHTSA27日公布在網站的消息，又陸續至少八次發出召回通知。

NHTSA說，當局正在研究，是不是召回的範圍與車數不夠，現代、起亞汽車引擎才持續發生起火事件。

NHTSA也在檢討兩家公司召回修理的成效，連帶檢討引擎失火相關業務的長期效應，以及兩家汽車公司非關安全的「現地」措施。

工程分析調查出爐後，可能會有進一步的召回行動。

出問題的是韓製Theta II GDI、Theta II MPI、Theta II MPI hybrid、Nu GDI及Gamma GDI 引擎，裝在現代的Sonata、Santa Fe、Elantra和起亞的Sorento、Rio、Optima、Soul等類型車子上。

NHTSA說，有三名用戶稱，因引擎起火而眼睛受傷或燒傷，傷勢沒嚴重到需要住院治療。

2020年11月，NHTSA以兩家汽車廠召回行動太緩慢為由，開罰1.37億元；起亞否認它的車子有NHTSA說的問題，但不想打官司，因為對簿公堂曠日廢時。