我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

引擎失火6年未解決 現代、起亞汽車遭調查

記者張聲肇╱綜合報導
現代和起亞汽車引擎失火問題長達六年未解，甚至回廠修理後照樣起火，交通安全單位已加強調查。(美聯社)
現代和起亞汽車引擎失火問題長達六年未解，甚至回廠修理後照樣起火，交通安全單位已加強調查。(美聯社)

現代和起亞汽車引擎失火問題長達六年未解，甚至回廠修理後照樣起火，交通安全單位已加強調查。

全國公路交通安全管理局(NHTSA)表示，最新工程分析調查已就兩家2011年到2016年間出廠的300多萬輛各類型汽車進行分析，該局接到161件汽車引擎起火的申訴，有些還是經過回廠修理仍起火的車子。

2015年9月，這兩家韓國汽車製造商分別對客戶發出通知，請客戶把車子送回代理商指定的修護廠，就引擎可能起火問題，予以改進。此後，根據NHTSA27日公布在網站的消息，又陸續至少八次發出召回通知。

NHTSA說，當局正在研究，是不是召回的範圍與車數不夠，現代、起亞汽車引擎才持續發生起火事件。

NHTSA也在檢討兩家公司召回修理的成效，連帶檢討引擎失火相關業務的長期效應，以及兩家汽車公司非關安全的「現地」措施。

工程分析調查出爐後，可能會有進一步的召回行動。

出問題的是韓製Theta II GDI、Theta II MPI、Theta II MPI hybrid、Nu GDI及Gamma GDI 引擎，裝在現代的Sonata、Santa Fe、Elantra和起亞的Sorento、Rio、Optima、Soul等類型車子上。

NHTSA說，有三名用戶稱，因引擎起火而眼睛受傷或燒傷，傷勢沒嚴重到需要住院治療。

2020年11月，NHTSA以兩家汽車廠召回行動太緩慢為由，開罰1.37億元；起亞否認它的車子有NHTSA說的問題，但不想打官司，因為對簿公堂曠日廢時。

汽車

上一則

拒打疫苗領失業津貼 佛州等5州允延長

下一則

經銷商面臨無車可賣窘境 民眾搭機到外州買高價車

延伸閱讀

陳氏汽車鈑金維修專業陳師傅親自主理 價錢公道合理

陳氏汽車鈑金維修專業陳師傅親自主理 價錢公道合理
車開到一半儀表板現「金黃水龍頭」 網喊：先停車再說

車開到一半儀表板現「金黃水龍頭」 網喊：先停車再說
酒測新技術 開車者酒精超標 引擎就無法發動

酒測新技術 開車者酒精超標 引擎就無法發動

陸媒看阿里人事大調整…「開著飛機換引擎」

陸媒看阿里人事大調整…「開著飛機換引擎」

熱門新聞

美國赴中國航班突然返航，中方提嚴正交涉。（取材自觀察者網）

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

2021-12-25 21:16
副總統賀錦麗最近接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目專訪時坦承，1月上任以來「最大敗筆」是「沒有多踏出華府」。（Getty Images）

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

2021-12-25 11:24
美國總統拜登與第一夫人吉爾．拜登24日在白宮親自接聽北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人熱線」，回答孩子們提出的問題。（Getty Images）

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

2021-12-24 20:43
從洪都拉斯移民到美國幾年的一家人，日前不幸於家中一氧化碳中毒死亡。(KLTV 截圖)

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

2021-12-23 10:46
新聞周刊報導，前總統川普公開表示已經接種新冠疫苗補強針之後，陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者在社群網站崩潰。(美聯社)

新聞周刊：川普透露已打補強針後 陰謀論支持者崩潰

2021-12-21 09:16
波士頓學院前韓裔女學生劉仁英向男友發出數萬條簡訊，最終導致男友自殺死亡案，她在22日被判暫緩監禁兩年半及緩刑十年。(美聯社)

發萬則「去死」簡訊催促男友自殺 波士頓韓裔生認罪

2021-12-23 22:44

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官