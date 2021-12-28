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食品價格明年上半估漲5% 零食、乳品、麵包…無一例外

編譯林梅婕╱綜合27日電
很多食品廠商打算明年漲價，專家也預測明年上半年食品價格將上漲5%。(Getty Images)
很多食品廠商打算明年漲價，專家也預測明年上半年食品價格將上漲5%。(Getty Images)

通貨膨脹勢不可擋，全美眾多食品製造商陸續透露2022年的漲價計畫，舉凡最便宜的起司通心麵到高檔超市無一例外；根據消費趨勢與購物心理研究公司IRI的估計，食品價格將在2022上半年成長5%，但漲價幅度將依店家和地區而異。

食品零售經銷商SpartanNash執行長薩森姆(Tony Sarsam)進一步說明，農產品、乳製品和包裝食品如果汁或麵包等，明年都逃不過漲價的命運，「沒人能阻擋這股漲價的趨勢」薩森姆說。

同為食品製造商的億滋國際(Mondelez International Inc)也透露，餅乾、糖果等加工零食都將在明年1月開始漲價，漲幅約6%至7%；通用磨坊食品公司(General Mills Inc)和金寶湯公司(Campbell Soup Co)也宣布明年1月開始漲價；食品業者卡夫亨氏(Kraft Heinz)部分商品如法國第戎芥末醬Grey Poupon和彩色果凍Jell-O，漲幅甚至可能高達20%。

除了薪資和生產成本提高，運輸成本持續上升，迫使零售業與製造業調漲價格；不過卡夫亨氏解釋，並非所有漲價的商品都將成本完全轉嫁給消費者，如Grey Poupon的製造成本就上漲22%。

專家預測2022年的物價漲幅小至2%，最高可達20%，對農產品和包裝食品的影響最大，尤其馬鈴薯和芹菜這些質量較重的蔬果，更容易因為運輸成本而提升售價，仰賴進口的酒精性飲料亦是如此。

至於一些需要保存的食品如美乃滋或冷凍肉品，也會因為製造和物流的人力增加，加上包裝成本上升，部分業界高管認為漲價是必然的走向。

對超市的經營者來說，物價如此快速和大規模的上漲讓他們愈來愈難以招架，中西部連鎖雜貨店Fareway Stores執行長克來默(Reynolds Cramer)形容：「我們才剛收到供應商告訴我們下個月要漲價的通知，但我們根本還來不及向消費者反應他們上個月的漲價。」

知名零售業者克羅格(Kroger)貿易和行銷長艾特肯(Stuart Aitken)也透露，他們不得不刻意抵制部分供應商，希望能延緩漲價升效的時間，「漲價從來都不是件好事」。

零售業 通貨膨脹

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