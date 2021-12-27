我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「 搭國內航班旅客 應強制打疫苗」 佛奇：認真考慮

輝瑞新冠新藥 與抗血脂藥物並用 恐有致命性副作用

50年前打贏「羅訴韋德案」女律師辭世 當年僅26歲開啟墮胎合法化

中央社／達拉斯27日綜合外電報導
在近50年前美國聯邦最高法院的墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中，擔任原告律師的韋定頓（Sarah Weddington）辭世，享壽76歲。美聯社
在近50年前美國聯邦最高法院的墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中，擔任原告律師的韋定頓（Sarah Weddington）辭世，享壽76歲。美聯社

墮胎權議題備受討論之際，在近50年前美國聯邦最高法院的墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中，擔任原告律師的韋定頓（Sarah Weddington）辭世，享壽76歲。

韋定頓在「羅訴韋德案」中代表原告、化名為珍·羅（Jane Roe）的麥考維（Norma McCorvey），並於聯邦最高法院與德州達拉斯（Dallas）地區檢察官韋德（Henry Wade）展開辯論攻防。

韋定頓於1971年12月和1972年10月兩度在聯邦最高法院辯論此案；聯邦最高法院1973年裁定，婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。

當時年僅26歲的韋定頓被認為是在美國聯邦最高法院打贏官司年紀最輕的人之一。

韋定頓的前學生兼同事海斯（Susan Hays）說，這位知名律師26日清晨於奧斯汀（Austin）居所內，在睡眠中辭世。海斯告訴美聯社，韋定頓健康狀況不佳已有一段時間，目前尚不清楚她的死因為何。

韋定頓在德州西部城市阿比林（Abilene）長大，就讀德克薩斯州大學（University of Texas）法學院。畢業幾年後，她與前同學柯菲（Linda Coffee）代表麥考維提起集體訴訟案，挑戰一項基本上禁止墮胎的州法律。

韋定頓離世之際，最高法院正在審議密西西比州墮胎法的案件；這項密州法律禁止孕期15週後墮胎，除非出現醫療緊急情況或胎兒嚴重畸形。

此案被廣泛認為是多年來對「羅訴韋德案」里程碑判例的最大挑戰。

韋定頓於1972年當選德州眾議會議員，之後先後成為美國農業部總法律顧問，以及時任總統卡特（Jimmy Carter）政府的女性議題顧問。

韋定頓寫過一本關於「羅訴韋德案」的書，並在大學講授關於領導力、法律和性別歧視的課程。

她直至晚年仍活躍於政治和法律界，2019年時還參加紐約州一項法律的簽署儀式，該法得以在「羅訴韋德案」被推翻時，保護墮胎權。

近50年前美國聯邦最高法院的墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wad...
近50年前美國聯邦最高法院的墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中，擔任原告律師的韋定頓（Sarah Weddington）辭世，享壽76歲。圖為她在1978時的照片。（美聯社檔案照）

墮胎 德州 紐約州

上一則

聯邦補助疫歿9000元喪葬費 許多家屬未申請

下一則

AIT孫曉雅接受YouTuber專訪 澄清索台積電資料事件

延伸閱讀

聯邦不管 多州自力立法 保護租客不被逐

聯邦不管 多州自力立法 保護租客不被逐
最高院審密州墮胎法 羅訴韋德案若被推翻 拜登躲不掉

最高院審密州墮胎法 羅訴韋德案若被推翻 拜登躲不掉
聯邦補助疫歿9000元喪葬費 許多家屬未申請

聯邦補助疫歿9000元喪葬費 許多家屬未申請
喬州規定工作者才享「醫療補助」遭聯邦駁回

喬州規定工作者才享「醫療補助」遭聯邦駁回

熱門新聞

美國赴中國航班突然返航，中方提嚴正交涉。（取材自觀察者網）

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

2021-12-25 21:16
副總統賀錦麗最近接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目專訪時坦承，1月上任以來「最大敗筆」是「沒有多踏出華府」。（Getty Images）

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

2021-12-25 11:24
美國總統拜登與第一夫人吉爾．拜登24日在白宮親自接聽北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人熱線」，回答孩子們提出的問題。（Getty Images）

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

2021-12-24 20:43
從洪都拉斯移民到美國幾年的一家人，日前不幸於家中一氧化碳中毒死亡。(KLTV 截圖)

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

2021-12-23 10:46
新聞周刊報導，前總統川普公開表示已經接種新冠疫苗補強針之後，陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者在社群網站崩潰。(美聯社)

新聞周刊：川普透露已打補強針後 陰謀論支持者崩潰

2021-12-21 09:16
波士頓學院前韓裔女學生劉仁英向男友發出數萬條簡訊，最終導致男友自殺死亡案，她在22日被判暫緩監禁兩年半及緩刑十年。(美聯社)

發萬則「去死」簡訊催促男友自殺 波士頓韓裔生認罪

2021-12-23 22:44

超人氣

更多 >
疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫
華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票
霍建華42歲生日 林心如放閃「超大禮」苦喊：沒招了

霍建華42歲生日 林心如放閃「超大禮」苦喊：沒招了
溫麟衍醫師：布口罩對防禦Omicron毫無幫助

溫麟衍醫師：布口罩對防禦Omicron毫無幫助
專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常

專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常