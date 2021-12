蜘蛛人橫掃全球 疫後首部票房破10億元大關

電影「蜘蛛人:無家日」,上映第二周蟬聯北美票房冠軍,全球票房飆破10億元。圖為片中一幕。(美聯社)

索尼影業漫威英雄電影 「蜘蛛人 :無家日」(Spider-Man: No Way Home)熱潮持續延燒,上映第二周蟬聯北美票房冠軍,全球票房飆破10億元,北美票房累計4億6700萬元,超越「尚氣與十環傳奇」 (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),成為2021年國內最賣座電影。

「蜘蛛人」北美以外地區票房達5億8710萬元,上映僅12天全球票房累計高達10億5000萬元,為新冠肺炎疫情 爆發以來,首部全球票房超過10億元大關的電影,與「STAR WARS:原力覺醒」(Star Wars: The Force Awakens)持平,為影史第三快達成此里程碑,更驚人的是「蜘蛛人」目前還未在全球最大市場中國上映。

環球影業動畫音樂喜劇「歡樂好聲音2」(Sing 2)上周票房排行第二,該片陣容豪華,由馬修·麥康納(Matthew McConaughey)、史嘉蕾·喬韓森(Scarlett Johansson)、瑞絲·薇斯朋(Reese Witherspoon)、U2主唱波諾(Bono)等人合力獻聲演出,評分網站CinemaScore獲得A+佳績,環球國內發行總裁奧爾(Jim Orr)預測接下來假期將延續好成績。

華納兄弟「駭客任務:復活」(The Matrix Resurrections)排行第三,本片為「駭客任務」系列第四部,基努李維(Keanu Reeves)及凱莉-安·摩絲 (Carrie-Anne Moss)再度回歸演出,於影音串流平台HBO Max同步上映,截至周日全球票房累計6980萬元,該片為華納兄弟2021年第18部於戲院及串流平台同步上映的電影,華納兄弟2022年起將調整策略,首映前45天不再於兩個平台同步上映。

迪士尼「金牌特務:金士曼起源」(The King's Man)票房排名第四,上映前五天票房1000萬元,略低於預期,男性觀眾占65%。

2021年接近尾聲,今年度北美地區票房總額目前共為43億元,新年前可望突破44億元,疫情前北美整年度票房總額一般為110億元以上。