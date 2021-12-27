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東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

蜘蛛人橫掃全球 疫後首部票房破10億元大關

編譯徐薏茹／綜合26日電
電影「蜘蛛人：無家日」，上映第二周蟬聯北美票房冠軍，全球票房飆破10億元。圖為片中一幕。(美聯社)
電影「蜘蛛人：無家日」，上映第二周蟬聯北美票房冠軍，全球票房飆破10億元。圖為片中一幕。(美聯社)

索尼影業漫威英雄電影蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)熱潮持續延燒，上映第二周蟬聯北美票房冠軍，全球票房飆破10億元，北美票房累計4億6700萬元，超越「尚氣與十環傳奇」 (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)，成為2021年國內最賣座電影。

「蜘蛛人」北美以外地區票房達5億8710萬元，上映僅12天全球票房累計高達10億5000萬元，為新冠肺炎疫情爆發以來，首部全球票房超過10億元大關的電影，與「STAR WARS：原力覺醒」(Star Wars: The Force Awakens)持平，為影史第三快達成此里程碑，更驚人的是「蜘蛛人」目前還未在全球最大市場中國上映。

環球影業動畫音樂喜劇「歡樂好聲音2」(Sing 2)上周票房排行第二，該片陣容豪華，由馬修·麥康納(Matthew McConaughey)、史嘉蕾·喬韓森(Scarlett Johansson)、瑞絲·薇斯朋(Reese Witherspoon)、U2主唱波諾(Bono)等人合力獻聲演出，評分網站CinemaScore獲得A+佳績，環球國內發行總裁奧爾(Jim Orr)預測接下來假期將延續好成績。

華納兄弟「駭客任務：復活」(The Matrix Resurrections)排行第三，本片為「駭客任務」系列第四部，基努李維(Keanu Reeves)及凱莉-安·摩絲 (Carrie-Anne Moss)再度回歸演出，於影音串流平台HBO Max同步上映，截至周日全球票房累計6980萬元，該片為華納兄弟2021年第18部於戲院及串流平台同步上映的電影，華納兄弟2022年起將調整策略，首映前45天不再於兩個平台同步上映。

迪士尼「金牌特務：金士曼起源」(The King's Man)票房排名第四，上映前五天票房1000萬元，略低於預期，男性觀眾占65%。

2021年接近尾聲，今年度北美地區票房總額目前共為43億元，新年前可望突破44億元，疫情前北美整年度票房總額一般為110億元以上。

電影 蜘蛛人 疫情

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