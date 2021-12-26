車內娛樂功能遭調查 特斯拉火速更新：行進間不能玩遊戲

這輛在波特蘭市街道上行駛的特斯拉電動車，駕駛在車上展示行進中的電玩遊戲。特斯拉將採取新措施，讓車內的電玩裝置在行駛中打不開。(美聯社)

特斯拉 受到聯邦汽車 安全監管單位施壓後，同意在電動車行駛時，終止車內觸控螢幕上的遊戲。

全國公路交通安全管理局(NHTSA)表示，特斯拉將透過網路釋出軟體更新，這會將車內「乘客遊玩」(Passenger Play)的娛樂功能上鎖，車子行駛時無法使用。

NHTSA22日宣布將開啟調查，了解2017年至今共近58萬輛Model X、Y、Z和3的特斯拉，車內電動遊戲是否會引發開車分心的顧慮，有些遊戲可在開車時同步進行；該局調查文件指出，就算限制只有乘客可玩遊戲，但駕駛人仍可在開車時瀏覽網路。

雖然法規警告，開車時玩遊戲違法，但卻無法阻止駕駛人開車時玩遊戲。NHTSA發言人23日在聲明中指出，監管單位與特斯拉就此議題討論後，特斯拉車內系統將有所更動；特斯拉22日發布節日軟體時會一併釋出第一次更新。

NHTSA聲明指出，該局會例行與所有汽車業者討論資訊娛樂螢幕。

該局指出，就算特斯拉釋出更新，仍會繼續調查特斯拉的系統功能。目前不清楚NHTSA是否會要求特斯拉，釋出更新時一併正式召回。

NHTSA在聲明表示，一名俄勒岡州波特蘭59歲的特斯拉車主派頓(Vince Patton)11月提出申訴；派頓發現，駕駛可在開車時玩遊戲。NHTSA表示，這項功能可能使駕駛分心，提高發生車禍 的風險。

派頓表示，他喜歡特斯拉的車，而且並未針對特斯拉，但他擔心玩遊戲會嚴重分心。

NHTSA詳細的調查報告指出，之後特斯拉只有停車時才可玩遊戲，不過該報告中並未詳列有多少車禍或死傷事件因此問題而起。

NHTSA目前也在調查特斯拉的半自動駕車系統「自動輔助駕駛系統」(Autopilot)；特斯拉表示，這兩種系統都無法完全取代駕駛人，駕駛人必須注意車況，並隨時準備接手。