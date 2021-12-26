加薪留才不稀奇 佛州一企業要送員工「3臥2衛新屋」

全美缺工浪潮下，許多企業紛紛祭出加薪或增加休假等手段企圖招聘並留下員工，不過佛羅里達州Mechanical One公司卻推出了房屋抽獎活動；公司執行長詹姆士(Jason James)表示，預計明年12月抽出兩位幸運員工，不只送他們全新落成、沒有貸款 或抵押權設定的房屋，連家具也會一併送上。

詹姆士指出，原本考慮送汽車 或員工旅遊等激勵手段，但後來發現員工大多有車，且疫情 期間旅遊意願不高，但卻多數租屋居住，因此決定買下兩塊地，各興建一棟三臥兩衛的房屋，給員工抽獎。

詹姆士說：「我深深相信只要照顧好員工，他們能為公司帶來的效益絕對超過任何行銷手段；而且我們公司主營業務是空調管線系統，這個領域的專業人才沒有多年培養無法技術純熟，在大環境缺工影響下，我們公司的人才隨時可能被其他公司挖腳，因此舉辦房屋抽獎活動希望提供員工留下的動力。」

另一方面，詹姆士表示抽獎資格是服務一年以上的員工，但因該公司今年7月才開始營運，因此把抽獎日期訂在明年12月；此外，參加抽獎的人必須為非營利組織提供20個小時的社區服務，並上過公司提供的財務金融課程；詹姆士說：「即便沒中獎，透過財務金融課獲得的東西也屬於員工，員工可以用這些知識，為自己創造更多財富。」