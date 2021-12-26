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108家公司被點名 自動駕駛頻出事 聯邦「無法」可管

編譯徐薏茹／綜合25日電
目前沒有聯邦法規管制車廠在公共道路上測試無人駕駛車輛，以致相關事故不斷。圖為通用汽車正在研發測試電動計程車，計畫明年在舊金山上市服務。(美聯社)
目前沒有聯邦法規管制車廠在公共道路上測試無人駕駛車輛，以致相關事故不斷。圖為通用汽車正在研發測試電動計程車，計畫明年在舊金山上市服務。(美聯社)

特斯拉(Tesla)自動駕駛車頻傳意外，據統計美國公路已發生至少12起相關事故，造成一人死亡、17人受傷；然而目前並無聯邦法規限制自動駕駛車輛在公共道路上測試，而各州法規不一，對於自動駕駛系統的限制範圍及嚴苛程度成為棘手問題。

國家公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration)6月首度下令上報自動駕駛輔助車輛意外，一般以為這項規定是針對特斯拉，結果卻點名108家公司，顯示出這種不受監管的道路測試範圍之廣。

自動駕駛安全標準專家庫帕曼(Phil Koopman)表示：「你無法預測一切，但汽車產業卻以此為藉口而沒有任何作為。」

康乃爾大學電腦科學教授賽爾曼(Bart Selman)：「考慮到自動駕駛發展的規模及速度，監管機構和政府干涉其中是完全合理的。」

儘管存在風險，保險公司的數據顯示自動駕駛技術的確減少某些意外發生及其嚴重程度，配有前方撞擊警示與自動剎車功能的汽車減少50%的前後撞擊意外、降低56%因前後碰撞而受傷的案例。

雖然目前還未有聯邦限制，許多州已針對某些級別的自動駕駛車輛訂定法規，汽車工程師協會(S.A.E.)訂定六個自動駕駛車輛級別。

0級為完全手動控制車輛；1級車輛擁有一項自動化系統，如車道偏離警示或巡航定速功能；2級車輛擁有兩個以上能同時運作的自動化功能；3級車輛在某些情況下能夠完全自動駕駛，但駕駛必須隨時注意接手；4級車輛在有限的情況下能不受駕駛監視自動駕駛；5級車輛能夠完全自動駕駛。

2級車輛為法規限制的重要分水嶺，2級車輛車禍的法律責任歸駕駛，3級到5級的車禍法律責任可能歸為車廠。

然而車廠能自行決定自動駕駛系統的級別，成為相關法規的大漏洞，車廠因此得以逃避責任歸屬；如特斯拉的全自動駕駛功能(Full Self-Driving capability)訂閱服務就被歸類為2級。

目前自動駕駛相關法規以加州最為嚴格，佛羅里達州限制最少，佛州法規允許駕駛不在車內的４、５級汽車上路，在佛州測試自動駕駛車輛的公司必須有責任保險。

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