猶他州首富退出摩門教 捐60萬挺LGBTQ+團體

猶他州鹽湖城市的摩門教會鹽湖聖殿。(美聯社)

猶他州 首富、科技行銷公司The Trade Desk執行長格林(Jeff Green)過去是摩門教(Mormon)信徒及教會幹部，最近向教會發布一份公開信，指教會「阻礙全球婦女及性少數族群權利的進步」，請辭所有職務並要求教會移除教籍，並捐款60萬元給男女同性戀 、雙性戀、跨性別及酷兒(LGBTQ +)維權團體「平等猶他州」(Equality Utah)。

據報導，格林早在十年前就已不再參加教會活動，但直至本月20日才向教會主席尼爾森(Russell Nelson)辭職。

猶他州的政治立場相對保守，州議會議員高達86%是摩門教徒；然而，平等猶他州近年來仍成功推動許多平權法案通過；如2015年通過立法禁止基於性傾向或性別認同的就業或住房歧視、2017年州長廢除禁止在公立學校討論同性戀的禁令、2019更將LGBTQ+族群納入反歧視犯罪法的保護，並禁止對兒童施以「同性戀轉化療法」。

格林在信中表示，由於教會的主張對世界造成傷害，且領導層對於教會的歷史及財務並不誠實，因此他將透過家族的基金會「Dataphilanthropy」，捐款給「平等猶他州」，為所有LGBTQ+族群的學生提供獎學金。

格林說：「希望透過這筆公開捐款，向所有猶他州性少數的年輕人保證，支持他們的平權團體不會離開猶他州；我更希望，我的這筆捐款能產生拋磚引玉之效，讓更多關注婦女及性少數權益的民眾投身平權運動。」

平等猶他州執行董事威廉斯(Troy Williams)發布聲明說：「這筆捐款足以支應本組織未來幾年運作，繼續成為猶他州政壇上的一股力量。」