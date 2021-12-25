今年聖誕現極端天氣 西部暴雨降雪 南方創高溫紀錄

美西地區聖誕假日期間出現暴雨及大雪，加州80號公路部分路段遭白雪覆蓋，車輛慢行，車陣蜿蜒數哩。(美聯社)

全國大部分地區聖誕節周末將出現極端天氣，太平洋西北部的西雅圖和波特蘭部分地區將看到幾乎不可能的白色聖誕，加州 的強降雨已導致兩人溺斃，新墨西哥州的電線桿可能被狂風吹倒，但中部和南方的聖誕日將溫暖如春，從密西西比河谷中部到德州南部以及大西洋中部地區，聖誕日期間的熱浪將創下高溫 紀錄。

來自太平洋的濕潤氣流彷彿成了空中河道，給西岸地區帶來強降雨，從華盛頓州西部到南加州都發布了山洪警報，平安夜和聖誕節將出現降雪和降雨天氣。

暴雨 的積水湧入舊金山南部Millbrae鎮的一個地下通道，多輛汽車被淹，兩個人從一輛被淹的車裡爬上車頂，被消防員救出，但另一輛車完全沒入水中，車裡的兩人喪命。

加州橘縣23日的暴雨造成山體滑坡，但沒人受傷，消防部門已發出疏散令，擔憂野火去年燒過的三個峽谷地帶土質鬆軟，在暴雨的影響下可能發生土石流。

Twain Harte湖的花崗岩大壩出現裂紋，儘管Tuolumne郡警長不認為會有即刻崩堤的危險，但仍向內華達山脈地區約150戶人家發布疏散令。

內華達山脈地區在整個節日期間的降雪預計為5到8呎，高海拔地帶可達10呎，交通部門警告道路危險，提示民眾不要開車進山。

與西部地區的暴雨和降雪天氣不同，中部和南方的白色聖誕只能是夢想，現實則是暖春聖誕，部分地區的溫暖聖誕甚至創下紀錄。從密西西比河谷中部到德州西部，聖誕日的高溫預計達華氏70到80度，部分地區將創下聖誕日的高溫紀錄，甚至是12月的高溫紀錄；從俄亥俄谷地到大平原地區，異常溫暖的平安夜也創下了高溫紀錄。

南方中部和大西洋中部廣大地區的聖誕日將普遍溫暖如春，最高氣溫華氏60至70度，從田納西州、俄亥俄谷地到德州中部的許多地方，都將打破高溫紀錄。