埃克森美孚德州煉油廠失火 油價恐推高

石油業巨擘艾克森美孚公司在德州休士頓地區的煉油工廠23日凌晨爆炸失火。(路透)

石油 業巨擘艾克森美孚公司(ExxonMobil)德州休士頓地區貝敦市(Baytown)煉油工廠23日凌晨爆炸失火，至少造成四人受傷；貝敦市煉油廠是全美第四大煉油廠，雖然火勢在23日傍晚已被撲滅，但石油業專家指出，此事故可能會進一步推高已高漲的汽油價 格。

石油業巨擘埃克森美孚公司位於德州貝敦市的煉油廠，23日凌晨爆炸失火。圖為消防員滅火後，仍可見濃煙飄浮在煉油廠四周。(美聯社)

不過分析人士也說，由於聖誕節 至2月這六周正逢全年汽油需求最低時節，讓油價不會立即看漲。

石油價格信息服務公司首席石油分析師克洛扎(Tom Kloza)表示，這次事故可能影響埃克森美孚石油產量好幾個月，由於美國和其他地方的煉油能力已下降，此案將對汽油供應造成壓力，價格將再被推高；克洛札說：「他們的系統會有一兩季無法全數運行。」

目前普通汽油每加侖平均價格為3.29元，比一個月前下降11美分；但和一年前相比，上漲1.05元，漲幅高達47%。通貨膨脹率達到39年高位，汽油價格上漲是其中一個主因。

克洛札表示，隨著經濟持續復甦和汽油需求增加，若在春夏季全美大部分地區平均價格上漲至每加侖4元，他不會感到驚訝。

對駕駛人來說的好消息是，貝敦市煉油廠爆炸不會立即推高汽油價格，因為接下來從聖誕節到2月初的這六周，是史上全國汽油需求最低時期；冬天天氣冷加上白天短暫，人們開車不頻繁，但春季用油需求再次開始增加時，貝敦市煉油廠石油產量損失就有可能影響全國油量供應。

2021年因其他火災和經濟損失，已有幾家煉油廠關閉，美國煉油能力每天減少逾50萬桶；據美國能源信息署數據，貝敦市煉油廠平均每天可提煉56萬1000桶石油，是美國第四大煉油廠，也是美國僅有的五家日產量逾50萬桶的煉油廠之一。