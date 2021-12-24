德州長聖誕夜特赦傳統 佛洛伊德是否獲赦免受關注

由於德州赦免與假釋委員會撤回部分建議赦免名單，德州州長艾伯特應不會利用聖誕夜傳統來特赦被白人警察壓頸死亡的非裔佛洛伊德。圖為支持特赦人士胸前別著佛洛伊德相片。(美聯社)

共和黨籍德州 州長艾伯特(Greg Abbott)每年聖誕夜宣布州長特赦名單，已成例行傳統；去年5月遭白人警察膝蓋壓頸致死的明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德 (George Floyd)，2004年涉嫌販賣毒品在休士頓 被補，艾伯特是否同意為佛洛伊德死後赦免(posthumous pardon)，引起媒體關注。

德州赦免與假釋委員會(Texas Board of Pardons and Paroles)今年10月表決時一致通過，支持讓佛洛伊德獲得死後赦免，成為德州自2010年以來，第二個獲得州長死後赦免的案例。

不過，委員會23日態度突然改變，以「程序錯誤」為由取消了包括佛洛伊德在內共計20多人的赦免建議名單。

根據媒體報導，德州赦免與假釋委員會16日致函艾伯特表示，原本提交給州長的建議赦免名單上，67人當中約有三分之一出現「無法解釋的誤差」，佛洛伊德也包括在內。

德州州長艾伯特。(美聯社)

艾伯特發言人埃茲(Renae Eze)發表聲明指出，德州赦免與假釋委員會撤回佛洛伊德的赦免建議，讓艾伯特在時間緊迫之下，無法重新考慮。

佛洛伊德2020年遭明尼阿波利斯(Minneapolis)白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓頸致死之前，人生當中絕大多數時間都住在德州休士頓，死後也安葬在休士頓。遭到謀殺罪定罪的沙文，今年6月被判坐牢22年半。

休士頓律師艾莉森‧馬瑟斯(Allison Mathis)指出，希望爭取州長「三連霸」任期的艾伯特，由於明年3月共和黨黨內初選面臨極右派黨內人士挑戰，因此在佛洛伊德死後赦免案大玩政治手段。

馬瑟斯說，倒數時刻赦免出現大逆轉根本是「可笑的鬧劇」。她說，德州赦免與假釋委員會成員都是艾伯特指派的，委員會突然宣布取消建議之前，對於讓佛洛伊德獲得死後赦免不曾提出任何意見。