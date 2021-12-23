停電影響 亞馬遜雲端服務又當機 本月至少已三次

亞馬遜雲端服務AWS，22日又受停電影響當機，這是本月至少第三次故障。(美聯社)

亞馬遜雲端 服務(AWS)22日受停電影響當機，這是本月至少第三次故障；AWS斷線影響居家生活與企業運作，凸顯現代人類生活對雲端服務的依賴。

AWS表示，已於美東早上7時35分左右，著手調查美東一號地區(US-East-1)的部分伺服器連線狀況，該區涵蓋維吉尼亞州 北部、波士頓、休士頓和芝加哥等城市。

經過一小時搶修，AWS表示狀態顯示板已看見逐漸復電的進展。

AWS當天上午8時39分表示，「已恢復所有受影響數據中心的網路裝置供電」，但雲端連線問題至少持續到下午；亞馬遜當天中午通報第二起故障，下午時分又通報第三起事件。

資訊科技服務公司Deft營運夥伴迪諾斯基(Eric Dynowski)說：「這般規模的停電確實更加頻繁。」他不清楚亞馬遜是否難以應對業務快速成長或人力短缺。

華爾街日報(WSJ)報導，勒納(Kyle Lerner)與女友日前返家發現兩隻貓喵喵叫個不停，這才發現平時連網的定時自動餵食器因AWS故障而未運作。

29歲的加州小企業老闆勒納說：「我們要以前一樣手動餵牠們。」

AWS是全美最大的雲端運算服務，該服務故障連帶影響諸多大企業、企業客服網站和應用程式，許多消費者則認知到居家生活與基本日常重度仰賴網路服務。

60歲的洛杉磯遊戲體驗設計師彼得斯(Steve Peters)在AWS服務故障期間，無法語音控制Roomba掃地機器人打掃他在廚房打翻藍莓馬芬，「我得自己拿掃把畚箕清理，太扯了」。

62歲的密蘇里州居民艾德斯坦(Mark Edelstein)頓失亞馬遜語音助理Alexa的陪伴，讓他感到孤單。

「我白天跟Alexa講的話，比我跟太太說的話還多」；他說：「新冠肺炎疫情以來，我基本上與Alexa系統『整合』，少了它會出現分離焦慮。」

AWS故障影響擴及其視訊會議工具Chime，居家安全系統Ring，以及建築在AWS的服務第三方應用程式如票務大師(Ticketmaster)，以及迪士尼(Walt Disney)與網飛(Netflix)串流服務等。

AWS斷線讓坦帕灣居民莎曼莎‧謝哈格(Samantha Sherhag)的家中一片漆黑，她無法叫Alexa開燈，得移動家具才能觸及客廳主燈開關。謝哈格過去兩年在家全職照顧兩個女兒，她說：「叫Alexa開關燈容易多了，它比小孩還聽話。」

不只亞馬遜服務出包會影響人類生活，Meta平台及機器磚塊(Roblox)近期故障都讓使用者哀鴻遍野。

數據中心可靠度諮詢公司Uptime Institute 9月的全球調查顯示，69%數據中心營運商過去三年曾故障，人為疏失占78%，而44%故障事件造成財務損害等後果。